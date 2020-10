Locuitorii din Cigîrleni, nemulțumiți că vor vota în cort. ”Parcă o să fim la stână sau cum iese, poate o să găsească o încăpere mai bună”

Alegătorii din trei localităţi din ţară îşi vor exercita dreptul la vot... în cort. Este vorba despre Bogdanovca Nouă, din componența orașului Cimișlia; localitatea Bîc, din comuna Bubuieci; dar şi satul Cigîrleni, din raionul Ialoveni. Comisia Electorală Centrală susţine că în aceste localităţi nu sunt spaţii care să corespundă cerinţelor de securitate, însă dă asigurări că toate corturile vor fi încălzite şi conectate la energia electrică. Tot în corturi vor fi numărate şi voturile.Până acum, oamenii din Cigîrleni votau la Casa de Cultură din localitate. În această vară însă acoperişul imobilului s-a prăbuşit din cauza ploilor şi nu a mai fost reparat, deoarece sunt necesari 750 de mii de lei."Vă daţi seama, pentru o localitate cum este Cigîrleniul este o sumă foarte impunătoare. Am avut o inspecţie din partea Agenţiei Supraveghere Tehnică, care s-au expus, au emis o prescripţie precum că clădirea urgent trebuie să fie conservată", spune primarul satului Sergiu Erizanu.Iar preşedintele raionului spune că, în ziua alegerilor, sătenii vor putea vota într-un cort mare, de vreo 70 de metri pătraţi."În cort va fi energie electrică, va fi căldură, toate condiţiile pentru votare. Cu părere de rău pentru rău, pentru că nu am auzit încă de când sunt eu să facem prin corturi alegeri", a declarat președintele raionului Mihail Silistraru.Totuşi, oamenii şi-ar dori să voteze într-o încăpere, mai ales că afară s-a făcut frig."Dă Doamne să fie timpul bun, dar nu prea nu prea. Parcă o să fim la stână sau cum iese, poate o să găsească o încăpere mai bună.""Trebuia din timp să repare Casa de Cultură şi să nu umble oamenii prin glod."Chiar şi aşa, locuitorii din Cigîrleni spun că vor merge să voteze cu speranţa că viitorul preşedinte va rezolva problemele ţării."O să ieşim, la fel ca şi toată lumea. Toată lumea vrea. Nu vedeţi ce drumuri avem în sat, ce salarii, toată lumea s-a dus peste hotare, n-au cu ce trăi.""Vreau ceva schimbări în ţară. Sperăm la mai bine, copiii să ne vină de peste hotare acasă."Satul Cigîrleni din raionul Ialoveni are 2457 de locuitori, dintre care peste 1800 - cu drept de vot.