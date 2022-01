Locuitorii din Căuşeni, indignați pentru că nu au acces la canalizare. Autoritățile dau din umeri

Locuitorii din Căuşeni sunt nevoiţi să folosească în continuare haznalele din curţi din cauza neînţelegerilor dintre consilierii locali şi primar. Proiectul de canalizare din oraş, de peste 30 de kilometri, în valoare de 100 de milioane de lei, a fost lansat în anul 2020, cu finanţare de la Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, dar poate fi demarat doar cu contribuţia primăriei oraşului Căuşeni şi a Consiliul Raional Căuşeni.

Primarul îi acuză pe consilieri că se opun proiectului, iar aceştia spun că de fapt e de vină primarul care nu cheltuie transparent bugetul primăriei.



''La noi în oraş s-au făcut schimbări şi cred că pe ei asta îi deranjează pentru că am făcut unele lucruri care nu erau aşteptate. Ei nu votează la şedinţa consiliului, boicoteză şedinţele. Întrebările de primă necesitate pentru cetăţeni şi pentru beneficiul oraşului tot nu sunt votate. Sunt dosare intentate, comandate de una şi aceeaşi persoană.'', a declarat Anatolie Donțu, primarul oraşului Căuşeni.



Consilierii spun că de fapt problema e alta.



''Contractele din întâmplare nimeresc la rudele lui şi apropiaţii lui. Am scris şi la procuratura generală şi la CNA, eu personal am fost şi la ANI, din păcate, cum nu s-a schimbat, nu se schimbă nimic. Nu vine cu raporturi referitor la ce se face cu canalizarea, asta e situaţia.'', a declarat Veaceslav Zmeu, consilier oraşul Căuşeni.



''Nu e primordial să schimbăm mobila şi să facem reparaţie fără decizia consiliului.'', a declarat Ion Ciontoloi, consilier oraşul Căuşeni, fostul preşedinte de raion.



Directorul interimar al Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud spune că proiectul de canalizare poate fi lansat cu o singură condiţie.



''Proiectele urmează a fi în perioada 2022-2024, iar pentru 2022 se planifică a fi lansate doar cu precondiţia planului de finanţare de către membrii consiliului naţional de coordonare a dezvoltării regionale şi transferul a cel puţin 50 la sută din contribuţia asumată de către primăria oraşului Căuşeni şi consiliul raional.'', a declarat Ion Pînzari, director interimar Agenţia de Dezvoltare Regională Sud.



Localnicii aşteaptă începerea lucrărilor pentru cei 30 de kilometri de reţea de canalizare care vor acoperi 6 sectoare din oraş.



''Va fi mai uşor pentru oameni, să nu dea comandă de maşini, o grămadă costă numai benzina. Trebuie să dea 400 de lei pentru a fi evacuate trei tone de apă.''



''Dacă va fi şi vor săpa dumnealor, noi vom plăti, nu contează cât, numai să avem acces.''



''Va fi mediul protejat, va fi miros frumos, ar fi foarte bine.''



Oraşul Căuşeni, unde locuiesc peste 17 mii de oameni, are o reţea de canalizare de aproximativ 15 kilometri.