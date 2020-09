Locuitorii din Căușei trăiesc cu frica-n sân: Câinii vagabonzi au împânzit orașul și-i atacă pe trecători

Locuitorii orașului Căușei trăiesc cu frica-n sân de fiecare dată când ies în stradă. Câinii vagabonzi au împânzit orașul și-i atacă pe trecători. De la începutul anului, cinci oameni au fost mușcați. Ultimul caz a avut loc la sfârșitul lunii august. Este vorba de o bătrână care a fost atacată de un maidanez în timp ce se ducea la magazin."Atunci când am simțit o durere groaznică m-am întors și erau foarte mulți câini. Eu când am țipat, ei au fugit. Eu am ajuns la spital. Nu vă pot spune ce dureri am. Sunt alergică și nu pot folosi nicio pastilă."Localnicii povestesc că le este frică pentru viața lor și a copiilor."Acum toți la școală se duc și ei se tem. Chiar nepoata mea când venea de la școală și pe aici, pe drum, i-au ieșit câini în față. Și ea de atunci se teme singură să se ducă.""Ei sunt agresivi. Tu mergi înainte şi el te apucă din urmă. Când umblă câte patru sau cinci grămadă atunci eu, de exemplu, îi înconjor.""Mereu stau pe aici. Vin câte patru sau cinci. Chiar pe mulți și i-au înțepat, i-au mușcat."Primarul localității, Anatolie Donțu, ne-a spus că în oraș a fost construit un azil pentru câinii vagabonzi care ar putea soluționa problema."Până în prezent am prins în jur la 40-50 de câini. În mare parte solicităm și locuitorilor să ne ajute la prinderea câinilor. Noi am format o echipă cu un transport și câinii când văd transportul cela ei fug și este o problemă să-i prindem."Acesta susține că toți câinii, care până în prezent au fost a