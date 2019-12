Locuitorii din Capitală ar putea întâlni noul an cu gunoiul în fața casei. Mâine expiră contractul pentru groapa Ţânţăreni

Locuitorii Capitalei ar putea să întâmpine noul an printre gunoaie. Contractul încheiat de municipalitate cu administraţia satelor Ţînţăreni şi Geamăna din raionul Anenii Noi, care permite evacuarea deşeurilor la poligon, expiră în 31 decembrie.



Acordul încheiat acum 2 ani şi jumătate mai prevedea oferirea a şase milioane de lei anual pentru proiecte de infrastructură în Ţânţăreni. În plus, urma să fie construită o reţea de iluminat stradal, un drum de ocolire pentru ca maşinile cu gunoi să nu treacă prin localitate, şi un gard de protecţie în jurul gropii de gunoi. De asemenea, trebuia procurată şi montată o staţie de epurare. Acum, contractul a expirat, iar consilierii locali din Ţînţăreni vor să negocieze condiţii noi.



"Ei insistă să schimbe clauzele contractuale cum ar fi ca durata contractului să fie doar de un an, ca să vadă ce atitudine vom avea noi la executarea lucrărilor, zece milioane să fie transmisă numai lor, cu excluderea celorlalţi."



"Ei continuă să..., eu înţeleg că tărăgănează discuţiile, pentru a bloca această situaţie.

- Domnule Ceban, suntem în data de 30 decembrie, mâine expiră contractul şi dumneavoastră aţi avut o singură întâlnire.

- Eu am menţionat, noi am avut foarte multe tentative şi i-am rugat să fie pregătiţi, ca noi să ne prezentăm. Au fost mai multe posibilităţi, dar ei le-au contramandat că nu sunt gata sau că nu vor consilierii să se prezinte.", a spus Eugeniu Axentiev, directorul Î.M. Regia "Autosalubritate".



Edilul Capitalei, Ion Ceban, crede că e nevoie de implicarea executivului.



"O să gestionăm, eu cred, situaţia, împreună cu Guvernul", a declarat Ion Ceban, primarul general al Capitalei.



Contactat pentru o reacţie, primarul de Ţânţăreni, Vadim Bulgaru, a spus că subiectul este sensibil şi că nu vrea să ofere niciun interviu. Groapa de gunoi din Ţânţăreni a fost închisă în 2010, din cauza nemulţumirii locuitorilor de acolo. Atunci, autorităţile din Chişinău au decis să evacueze gunoiul, temporar, la groapa de lângă Bubuieci.

În 2017, poligonul de pe strada Uzinelor a fost închis şi, timp de mai multe zile, Capitala s-a umplut de deşeuri, până când a fost încheiată înţelegerea cu localităţile Geamăna şi Ţînţăreni, pentru redeschiderea poligonului.