Locuitorii din Buțeni au rămas doar cu promisiunea: Lucrările de renovare a drumului nu au fost duse până la capăt

Le-au promis un drum mai bun şi s-au trezit cu nămol la poartă. În această situaţie s-au pomenit mai mulţi locuitori ai satului Buţeni, raionul Hânceşti. Oamenii spun că, recent, au început lucrările de renovare a drumului central din localitate, dar acestea nu au fost duse până la capăt. Astfel, o parte dintre săteni s-au ales şi fără drumul nou, şi fără cel vechi.Vasile Balaur, locuitor din Buţeni, povesteşte că acum două săptămâni au venit muncitorii şi au adus pietrișul, dar șantierul a fost lăsat baltă."Era pietriş, se observa deasupra, chiar când ploua, dar acum practic au răscolit şi au lăsat iată aşa cum se vede. Aici au început lucrările taman cu zece zile înainte de a fi alegerile."Bărbatul spune că a ajuns în pragul disperării şi va încerca împreună cu vecinii să rezolve problema."Noi, mahalaua noastră, aici am vorbit să închidem drumul pe un timp ca ei să ia aminte la lucrurile acestea. Se vede că nu au de gând să-l facă, pentru că se ceartă între ei politicienii noştri care nu ştiu care să se arate că e pentru popor. "În situaţia lui Vasile Balaur s-au pomenit şi alţi săteni, care locuiesc pe aceeaşi stradă."Au împins tot pământul în poartă. E o glodăraie, de făcut nu vor să-l facă. Ei au spus că nu se ajung bani. Ni l-au stricat şi au lăsat şi s-a dus. Nu ştiu, ori că alegerile acestea a fost.""Ne-au promis să-l facă, dar văd că nu ştiu ce e cu dânşii. Era mai altfel, dar acum s-a stricat cu totul."Primarul statului Buţeni, Ion Harbuz, strânge din umeri şi spune că drumul este unul raional, iar primăria nu are nicio atribuție cu reabilitarea acestuia."Nu cunoaştem cât trebuia să facă pentru că devizul de cheltuieli eu nu l-am văzut. Primăria Buţeni nu a contractat cu antreprenorul. Am fost informat că membrii echipei raionale care trebuiau să se deplaseze la faţa locului că sunt ocupaţi în examinarea altor lucrări şi vor veni la faţa locului săptămâna viitoare."Președintele raionului Hâncești, Iurie Levnischi, ne-a spus că a aflat de la noi despre situația de la Buțeni."Eu mă sesizez şi mă duc la faţa locului, vedem care este situaţia acolo, pentru că acum dumneavoastră m-aţi informat. Discutăm şi cu antreprenorul."Levinschi ne-a mai spus că, potrivit devizului de cheltuieli, la Buţeni a fost reabilitată o porţiune de drum de 300 de metri, pentru care au fost alocați 800 de mii de lei din Fondul Rutier.