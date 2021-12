Locuitorii din Bălți sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și alege primarul. Potrivit autorităților electorale prezenţa este joasă

Locuitorii din Bălți sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și alege primarul în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin. Potrivit autorităților electorale, procesul de vot se desfășoară fără încălcări.Deocamdată, prezența la urne este joasă."Până la orele 9 am avut opt alegători, fiind pe lista de bază 1026. Procesul electoral are loc într-un mod cinstit, onest, competent. Până acum nu am avut nicio încălcare. A avut loc dezinfectarea, aerisirea încăperii. În primul tur am avut până la ora 9 până la 20 de persoane, în comparaţie cu turul doi.", a declarat Olga Negrescu, preşedinte al biroului electoral.Oamenii spun că își doresc un primar care să le soluționeze problemele."Eu cred că în oraşul nostru va fi totul bine. Dacă toţi oamenii vor lupta uniţi pentru acest oraş, atunci totul va fi bine.""Eu cred că oamenii ar trebui să iasă la vot. Trebuie să alegem pe cineva, chiar dacă nu ne place. ""Eu mă gândesc că o să iasă, cu Doamne ajută o să iasă lumea. Ce-o să facem?! Aşteptăm mai bine. Cu Doamne ajută să facă totul, cu încetul. Repede şi toate odată nu se face nimic.""Eu vreau ca acel care va câştiga să respecte legea şi să nu uite în fața cui va răspunde. Să nu uite de cei săraci, pentru că ei au mari aşteptări de la el."Secțiile de vot se vor închide la ora 21:00.