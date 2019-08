Locuitorii din Anenii Noi au protestat a treia oară timp de o lună pentru reabilitarea drumurilor

Aceştia sunt nemulţimiţi de faptul că autorităţile nu iau atitudine în privinţa drumurilor deteriorate din cauza camioanelor de mare tonaj, care merg spre carierele de nisip şi pietriş din zonă. Veniţi la faţa locului, poliţiştii i-au avertizat că se vor alege cu amenzi pentru blocarea ilegală a traseului. Protestarii spun că nu vor ceda şi vor organiza proteste până când nu vor avea un drum bun."- Dânşii au dreptul să strice drumul? Aşa că noi l-am blocat ca să nu strice drumul."Era ora zece dimineaţă când aproape o sută de persoane din patru sate: Delacău, Şerpeni, Speia şi Puhăceni au blocat un drum local. La faţa locului au fost mobilizaţi mai mulţi poliţişti, iar la scurt timp s-a iscat o ceartă între oamenii legii şi protestatari." - Prin acţiunile dvs blocaţi traseul.- Noi asta şi dorim, prin acţiunile dvs noi nu avem o viaţă decentă.- Eu vă rog mult eliberaţi traseul.""Organizatorii au fost informaţi despre răspunderea pe care o poartă conform codului contravenţional, ulterior vor fi întreprinse măsurile conform legislaţiei. Vor fi audiaţi participanţii şi traşi la răspundere", a spus Nicolae Fetco, inspector superior INP Anenii Noi."Întrebarea trebuie rezolvată oricum, dacă drumul se strică şi nimeni nu-l repară, atunci ajungem la sapă de lemn."La scurt timp, la faţa locului a venit şi un reprezentat al Agenției Naționale Transport Auto, care ne-a spus că va purta discuţii cu proprietarii carierelor, pentru a vedea cum poate fi soluţionată problema. Localnicii se plâng că deşi sunt indicatoare care interzic traversarea autoturismelor mari mari de 20 tone, nimeni nu-i sancţionează pe şoferi, care sfidează regulamentul circulaţiei rutiere."Ce ea are 20 de tone? Ea abia de se târâie.""Acum toate întrebările trebuie puse actualei guvernări eu vă asigur că dacă noi am fi rămas,atunci am fi dus până la capăt toate proiectele începute. Dar din câte se vede este o poziţie foarte comodă de a învinui de toate cele rele Partidul Democrat şi fosta guvernare. Doar că această poziţie nu poate dura foarte mult. Trebuie de ridicat proiectele care au fost aprobate de noi şi de pus întrebări actualei guvernări de ce nu se implementează", a declarat Pavel Filip, deputat PDM Am încercat să luăm legătura cu directorul unei carierele de nisip din zonă, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne spune dacă s-a adresat autorităţilor pentru a soluţiona problema. Anterior, Andrei Chibac, directorul unei alte cariere ne-a declarat că ar fi gata să compenseze o anumită sumă pentru reparaţia drumurilor, care preventiv costă 180 de milioane de lei, dar pentru asta trebuie un proiect comun cu autorităţile locale sau centrale. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Infrastructurii spun însă că nu au bani pentru un asemenea proiect de infrastructură şi că vor pune în discuţie reparaţia acestuia abia la anul.