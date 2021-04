Locuitorii de pe şase străzi din sectorul Ciocana sunt nevoiți să meargă prin noroi și gropi. Acestea arată mai rău decât cele dintr-un sat îndepărtat

Izolaţi şi uitaţi de autorităţi. Vorbim de locuitorii de pe şase străzi din sectorul Ciocana, care au devenit faimoase pentru faptul că arată mai rău decât cele dintr-un sat îndepărtat. Deşi locuiesc în Capitală, oamenii sunt nevoiţi să meargă prin noroi şi prin gropi. După ce au bătut pe la toate uşile şi au cerut să le fie reparate drumurile care arată ca în evul mediu, autorităţile au alocat bani pentru 3 din cele 6 străzi cu probleme."De când am tras ţevile de canalizare au trecut 8 ani de zile şi acum trebuie să fie civilizat la noi în ţară. Era foarte mult glod, nici de la deal, nici de la vale, de nicăieri nu puteai să treci."Unii locatari, însă, critică modul în care se fac lucrările."Aşteptăm şi următoarele etape, pentru că aici trebuie puse bordurile, stratul de pietriş trebuie să fie de cel puţin 20 de centimetri şi nu de 10. Şi trebuie de turnat asfalt cald, nu ceea ce propun ei, asfalt adunat de prin oraş."Cei mai supăraţi sunt oamenii care locuiesc pe străzile Târgovişte şi Andrei Izbaş. Acestea arată dezastruos şi nu se ştie când vor fi reparate."Aşa arată o stradă din sectorul Ciocana în secolul XXI. Când plouă sau se topeşte zăpada, drumul este impracticabil. Gropile sunt foarte adânci, aşa că locatarii le-au acoperit cu pietre."Locatarii aşteaptă de ani de zile rezolvarea problemei."E mult noroi, gropi, copiii cad pe jos. Vă spun că e de groază. Vă rog frumos să trageţi atenţie şi la noi, la Ciocana. Suntem şi noi oameni şi vrem şi noi să avem un drum normal.""Împreună cu toţi vecinii aruncăm pietre, pentru că apa spală drumul. Aici apar gropi mari prin care nu poţi merge nicidecum. ""Aici, când plouă, e imposibil să te ridici. Dar iarna sunt probleme foarte mari. Sunt aşa momente când maşina nici nu se poate ridica pe aici. Practic am rămas izolaţi de municipiu.""Nu mai avem cuvinte. Cum poţi să-ţi baţi joc de oameni atâta timp? "Şeful întreprinderii municipale care se ocupă de lucrări spune că nu ajung bani pentru toate necesităţile oamenilor. Astfel, vor fi reparate doar străzile Coloniţa, Alcedar şi Haiduc Bujor pentru care vor fi cheltui în jur de 1,7 milioane de lei."Conform solicitării Direcţiei Transport Public şi Căi de Comunicaţii, urmează să efectuăm lucrări de reparaţie curentă pe aceste străzi. Este vorba de decaparea unui strat de asfalt şi apoi, aplicarea unui strat de 10 centimetri de piatră."Totuşi, vicepretorul sectorului Ciocana Elena Triboi ne-a spus că Pretura a inclus în programul de reabilitare a drumurilor şi străzile Târgovişte şi Andrei Izbaş. Când vor începe lucrările, nu se ştie. Întreprinderea "EXDRUPO" are un buget de 40 de milioane de lei. Cea mai mare parte din bani este planificată pentru finisarea proiectelor începute anul trecut. Restul banilor sunt pentru reabilitarea drumurilor spre instituţiile de învăţământ şi deja pentru plombarea gropilor şi alte lucrări de întreţinere a drumurilor.