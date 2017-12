Locuitorii de la Bălţi vor petrece Sărbătorile în curăţenie! Peste 250 de muncitori continuă să evacueze gunoiul

Pentru a doua zi, sute de muncitori şi carabinieri continuă să curăţe oraşul Bălţi de gunoi. Aproape 75 la sută din deşeuri au fost scoase până azi din municipiu. Lucrătorii nu exclud că că până în această seară, oraşul va fi curăţat în totalitate.



Cei peste 250 de muncitori au început evacuarea gunoiului de la ora opt dimineaţa. Ei spun că este foarte mult de lucru, dar speră să fie evacuat cât mai repede.



"– E mult de lucru? –Foarte. –Aveţi volum mare de gunoi? – Foarte mare, extrem de mare. Noi din Cşişinău am venit în ajutor la Bălţi. Sperăm că nu o să mai fie aşa ceva."



"Foarte mult, dar cred că o să dovedim. Până în seară o să rămână, mai mult de 75 s-a curăţat. Au mai rămas 25 la sută care mai principale aşa."



Locuitorii din Bălţi spun că sunt foarte mulţumiţi de faptul că vor petrece sărbătorile de iarnă în curăţenie.



"La noi în oraş nu a fost aşa ceva niciodată. Era un dezastru, câinii şi pisicile mişunau peste tot. Era groaznic."



"Mai mult timp nu s-a evacuat. Plătim, dar iată e un dezastru extraordinar. Cei de la conducere să ia măsuri cu asta tot, că e în defavoarea oamenilor şi în genere sunt fel de fel de bacterii."



Muncitorii sunt hrăniţi la un cort special instalat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.



"Astăzi am pregătit orez, fileu de găină. La felul întâi am pregătit ciorbă, mai avem compot şi salată din sfeclă roşie", a spus Ion Ceban, bucătar.



Guvernul Republicii Moldova a intervenit în soluționarea crizei deşeurilor din Bălţi, după ce premierul Pavel Filip a primit mai multe plângeri de la localnici și de la funcţionari. Problema a părut acum două săptămâni, când autorităţile locale au reziliat contractul cu compania, care era responsabilă de evacuarea gunoiului.