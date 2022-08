Locuitorii Chișinăului ar putea avea parte de ambuteiaje mai mari în orele de vârf, din cauza lucrărilor de reparație

Mai multe străzi din Chişinău se află în reparaţie, iar lucrările nu vor fi încheiate până în la 1 septembrie. Autorităţile municipale anunţă că acestea vor întârzia cel mult o săptămână, astfel, locuitorii oraşului ar putea avea parte de ambuteiaje mai mari în orele de vârf. În reparaţii se afă concomitent porţiuni de pe bulevardul Renaşterii Naţionale şi străzile Calea Ieşilor, Cuza Vodă, Sarmizegetusa, Ion Neculce şi Socoleni."Lucrările de reparaţie de pe bulevardul Renaşterii Naţionale, una dintre cele mai circulate străzi din Capitală, nu vor fi încheiate până la întâi septembrie, întrucât drumarii mai au de reablilitat peste 27000 de metri pătraţi. De asemenea, mai este mult de lucru la montarea bordurilor şi reparaţia reţelelor de canalizare şi captare a apelor pluviale".Pe bulevardul Cuza Vodă se repară căile de acces spre străzile adiacente, iar pe Sarmisegetusa va fi modernizat și iluminatul stradal. Autorităţile municipale susţin că lucrările întârzie din mai multe motive."Se depun eforturi pentru a executa lucrările la maxim, cât de rapid este posibil. Am avut o reţinere la executarea lucrărilor datorită acelor intemperii care au avut loc pe data de 9.", a declarat Vitalie Mihalache, şeful Direcţiei Transport Chişinău.În reparaţie se află şi strada Calea Ieşilor. Aici săptămâna trecută au fost asfaltaţi peste 8 000 de metri pătraţi, iar în această săptămână urmează să fie reabilitaţi alţi peste 3 000 de metri. Muncitorii urmează să aştearnă şi un strat bitumuminos, după o tehnologie relativ nouă în ţara noastră."Este o tehnologie care se aplică pe larg pe plan mondial. Are un rol de protecţie a stratului de asfalt care are un grad de uzură în urma efectului de îngheţ-dezgheţ în special pe perioada de iarnă şi asta ne va permite ca în primăvara anului viitor să nu fie necesară intervenţia cu plombări."În timp ce unii locuitori ai Capitalei sunt nemulţiumiţi de aceste întârzieri, alţii, mai înţelegători, spun că se vor înarma cu răbdare."Precis că nu se reuşeşte, dar oricum odată şi odată o să se termine şi o să fie mai bine. Răbdăm un pic, dar în schimb va fi ok"."Trebuie să reuşească. Foarte mulţi bani plătim în buget, dar nu e niciun rezultat"."Tare mult de lucru este în Chişinău, chiar e mult. Noi înţelegem"."Trebuie să intrăm în situaţie, dacă vrem să fie frumos la noi în ţară şi oraş. Faci şi noaptea, dar totdeauna, du-te şi în America, unde nu te-ai duce când se repară drumul este ambuteiaj".În prezent mai sunt reabilitate integral străzile Alexandru cel Bun, 31 august 1989 şi Tighina. Lucrările sunt finanțate de BERD şi BEI, iar valoarea totală a proiectului este de aproape 12 milioane euro.