Locuitorii Capitalei vor contracte cu furnizorul de apă. Care este principalul motiv

Majoritatea locuitorilor Capitalei îşi doreşte să încheie cât mai curând contracte individuale cu furnizorul de apă. Motivul este că nu mai vor să achite pierderile sau consumul răuplatnicilor. Reprezentanţii "Apă-Canal Chişinău" spun că, vor putea face acest lucru doar după ce oamenii vor plăti costul şi montarea noilor contoare şi vor repara reţelele interioare din cont propriu.



"Aceste două momente care oricum rămân a fi obligatorii sunt cu semn de întrebare mare pentru noi. Săptămâna viitoare deja vom înainta un demers către ANRE pentru aprobarea tarifului distinct şi vom iniţia discuţii cu gestionarii blocului", a spus Veronica Herța, director "Apă-Canal Chişinău".



Ana Cobasnean spune că a plătit în luna ianuarie cu 94 de lei mai mult decât volumul de apă indicat pe contor. Asta pentru a acoperi diferenţa indicată pe cel al blocului.



"În fiecare lună am un surplus de nouă metri cubi de apă, chiar dacă contoarele sunt verificate şi sigilate. Sunt oameni care nu plătesc", a spus Ana Cobasnean, locuitoare a municipiului Chişinău.



"Suntem de acord să încheiem contracte individuale, dar fără reparaţia reţelelor. Oamenii nu au bani", a spus Ana Cobasnean, locuitoare a municipiului Chişinău.



Unii locatari spun că sunt gata să achite şi aceste lucrări, numai să aibă un contract individual cu furnizorul.



"Eu sunt personal de acord ca să plătim reparaţia aceasta numai ca să fie deja o dreptate, o echitate, să fie corect".



"Toată casa plăteşte în plus de atâta că e plin subsolul cu apă, ţevile sunt toate putrede. Ar fi foarte bine să avem fiecare contract individual, nu o să fie atâtea cheltuieli şi probleme."



Parlamentul a aprobat recent o modificare la legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare. Astfel, în termen de 30 de zile, operatorii vor trebui să încheie contracte individuale cu proprietarii de locuințe care vor solicita acest lucru. Documentul are scopul de a elimina nedreptatea în cazul consumatorilor responsabili. În prezent, serviciile de alimentare cu apă și canalizare sunt prestate în baza unor contracte cu asociaţiile de locatari. Pentru încheierea contractelor individuale, Apă Canal trebuie să instaleze peste 300 de mii de contoare.