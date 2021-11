Locuitorii Capitalei şi ai suburbiilor, indignaţi că nu vor mai primi ajutor financiar pe timp de iarnă. Ce spun autorităţile

Locuitorii Capitalei şi ai suburbiilor, care se încălzesc cu lemne şi cărbuni, nu vor mai primi ajutor financiar pentru perioada rece a anului. Asta deoarece Consiliul Municipal a modificat regulamentul. Oamenii nu sunt de acord cu această decizie şi le cer aleşilor locali să revină la prevederile anterioare.Ioana Sănduţa are 83 de ani şi face focul cu lemne. Femeia spune că încearcă să economisească, pentru că iarna încă n-a venit."- Vreo trei patru beţişoare mai aduc. - Şi toată cămeruţa asta se încălzeşte de la sobă?- Da, da. Dar când e frig şi în timpul zilei trebuie să fac focul că se răceşte."Oamenii ajutorul de 500 de lei lunar în perioada rece era o salvare pentru ei."Ia uitaţi-vă, lemnele. Aduc cu spinarea. Asta pentru acum, dar la iarnă eu mi-am pregătit oleacă. Astea iarna nu te mai încălzesc."Bătrânii nu ştiu cum se vor descurca fără aceşti bani."Vă rog frumos să nu ne ia şi bucăţica asta de pâine, că deja îşi bat joc de noi. Chiar îşi bat joc de noi.''''Înainte măcar era mai ieftin, dar acum o ridicat preţurile, la ce să te uiţi? Eu am luat lemne cu 800 de lei în aprilie, da acum trebuie să fie 900.''''Noi ardem lemne, tot costă bani, nu numai gazul.''Primarul satului Condriţa spune că a cerut Consiliului Muncipal să revină la prevederile anterioare ale regulamentului. Mai exact, compensațiile pentru perioada rece a anului să fie oferite și persoanelor care se încălzesc de la sobe, nu doar cei care au încălzire pe gaz natural.''În acest nou regulament deja este exclus pentru lemne şi cărbuni. În Condriţa, toţi 100 de procente care primeau până acuma acest ajutor financiar, nu vor primi nici unu.'', a declarat Adrei Donică, primarul satului Condriţa.La solicitarea lui Donică au reacţionat unii consilieri, care spun că oamenii nu vor rămâne fără ajutor, doar că vor putea solicita direct lemne pentru foc. Alţii, însă, au menţionat că trebuie revăzut regulamentul.''D-voastră ca primar, poftim cu asistenţa socială, strângeţi cereri, lucraţi, daţi la asistenţa socială, că noi la fiecare le ducem nu un cub, dar le ducem de cinci mii, şase mii de lei cinci, şase cuburi, pe gratis se duc prin spaţiile verzi.'', a declarat Eugenia Ceban, Consilier Municipal PSRM."Haideţi să facem acest proiect de decizie, să nu arătăm cu degetul nici la unu, nici la altul, daţi să curmăm aceste practici păguboase prin care oamenii stau cu mâna întinsă.'', a declarat Adrei Năstase, Consilier Municipal Platforma DA.Iniţiativa nu este pe placul bătrânilor, care spun întreprinderea "Spaţiile Verzi" are lemn de calitate proastă."Nu, nu, de fel. Cine-i de acord? Nici nu mă gândesc, din pensionari nu e de acord să i-a putregaiul cela în loc de bani. Eu cu banu îmi cumpăr ce vreau eu. Eu îmi iau de exemplu o jumătate de tonă de cărbuni.''