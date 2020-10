Locuitorii Capitalei se pregătesc de Ziua Oraşului. Oamenii, invitaţi să participe la marea curăţenie

Locuitorii Capitalei se pregătesc de Ziua Oraşului. Şi în această sâmbătă oamenii au fost invitaţi să participe la marea curăţenie. Edilul Ion Ceban, împreună cu funcţionarii de la Primărie, au mers la complexul "Muzeului Satului" să strângă gunoiul. Participanţii la acţiune spun că au găsit de toate prin pădure, o dovadă că unii oamenii sunt iresponsabili şi aruncă gunoiul pe unde apucă. De dimineaţă, la

"Muzeul Satului", au venit şi locuitori ai Capitalei la făcut curat. Ei au primit mănuşi şi saci în care să adune gunoiul. Oamenii au fost aduşi organizat, cu mijloacele de transport de la Parcul Urban de Autobuze.



ION CEBAN, primarul municipiului Chişinău:"Am zis că dedicăm trei, patru ore cel mult în această privinţă, până la masă... să nu avem perturbări, să venim în siguranţă."



Oamenii s-au împărţit în grupuri şi au pornit să strângă gunoiul din pădure. Aceştia spun că au avut mult de lucru.



"Toată vara am stat acasă, acum a venit timpul să ieşim afară să facem puţină curăţenie, să ne pregătim de iarnă."



"Datoria faţă de municipiu şi ca cetăţean, ca locatar al Chişinăului am venit să facem marea curăţenie în parc, ca să fie mai curat, mai bine, mai plăcut."



"Aşa cum facem curat acasă, trebuie să facem curat şi în oraşul nostru."



ION CEBAN, primarul municipiului Chişinău:"Sticlă, plastic, farfurii de plastic, tot ce este, se menţine sute de ani în sol şi dăunează substanţial în sol, în apă. Va trebui să penalizăm, asta este situaţia. Spre mare regret, toată lumea este petrecăreaţă, moldovenii sunt aşa."



Până la Ziua Oraşui, în fiecare zi de sâmbătă, municipalitatea invită locuitorii Capitalei să se implice pentru a face curăţenie în locurile publice. Ulterior, autorităţile au anunţat că vor lansa o campanie de plantare a copacilor. Cei care aruncă gunoiul pe unde apucă riscă amenzi de până la 1 800 de lei. Pentru agenţii economici care nu păstrează curăţenia, penalităţile sunt mai dure. Acestea ajung până la nouă mii de lei.