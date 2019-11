Locuitorii Capitalei se plâng că au caloriferele fierbinți și se sufocă de căldură în apartamente

Locuitorii Capitalei se sufocă de căldură în apartamente. Mai mulţi oameni se plâng că au caloriferele fierbinți şi sunt nevoiţi să stea cu geamurile deschise în timp afară sunt 22 de grade. Ei vor ca agentul termic să fie sistat și dau vina pe Termoelectrica pentru că nu gestionează corect sistemul de încălzire.

Femeia din imagine spune că la ea în casă sunt aproape 32 de grade.



”Am sunat la Asociație, ei spun să ne adresăm la Termocom, iar cei de la Termocom spun că la Asociație și gata. La noi nimeni nu are cheia de acolo.”



Şi alţii se plâng că sunt nevoiți să stea cu geamurile deschise, iar la sfârşit de lună vor achita facturi mari.



”Noi încălzim aerul de afară. Chiar și noaptea când sunt 9 grade, eu deschid geamul, pentru că mă sufoc.”



Unii le-au cerut gestionarilor fondului locativ să deconecteze agentul termic şi au avut succes.



”Tare cald era, insuportabil. Afară cald și înauntru cald și suntem nevoiți să deschidem ferestrele. Asta că au închis căldura e foarte bine, pentru că mai scade oleacă din preț.”



”Acum e așa de cald, n-am simțit frig. Normal tot. Încă trebuie să le mulțumim că au oprit, că vom plăti mai puțin.”



Totuși, sunt şi locatari care nu și-ar dori deconectarea încălzirii centralizate.



”N-aș vrea s-o închidă că eu sunt la al cincilea etaj și e umezeală. Am niște semințe în buzunar și e umedă toată. Eu îs ultimul etaj și e greu.”



Cei de la ”Termoelectrica” spun că întreprinderea furnizează agent termic pe parcursul întregului an până la bloc, iar de sistemul ingineresc din clădire răspunde gestionarul fondului locativ.



”Fizic, Termoelectrica nu ar putea să oprească stațiile de pompare, să oprească punctele termice centrale deci, rolul respectiv îi revine gestionarului fondului locativ, care trebuie să controleze sistemului intern de încălzire”, a declarat Andrei Vîrlan, șeful Dispeceratului general ”Termoelectrica”.



În Capitală sunt aproape 1000 de blocuri cu sistem de încălzire centralizat care se conectează și deconectează automat, în funcție de temperaturile de afară.



”În cazul în care temperatura se ridică peste 15 grade, echipamentele respective, având un controler, un creier care deconectează în totalitate energia termică”, a spus Andrei Vîrlan, șeful Dispeceratului general ”Termoelectrica”.



”Termoelectrica” aprovizionează cu energie termică peste 4400 de clădiri din municipiul Chișinău. Sezonul de încălzire în Capitală a început în data de 21 octombrie.