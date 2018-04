Locuitorii Capitalei, mulţumiţi de programul autobuzelor gratuite spre cimitirul Sf. Lazăr

De Paştele Blajinilor cei care merg la Cimitirul Sf. Lazăr din Capitală beneficiază de transport gratuit. Autorităţile au pus la dispoziţie 40 de autobuze pe trei linii suplimentare.

Astfel, de pe strada Vasile Alecsandri şi până la Cimitirul Sfântul Lazăr din strada Doina circulă autobuzele de pe linia "C". Itinerarul liniei "D" va fi între bulevardul Renaşterii, de la Circ, şi Cimitirul Sfântul Lazăr. Pe un traseu asemănător vor circula şi autobuzele de pe linia 27.

Oamenii sunt mulţumiţi că programul autobuzelor a fost bine organizat şi nimeni nu s-a îmbulzit pentru a prinde un loc:

"Anul acesta mie îmi place. Este rândul organizat nimeni nu se îmbulzeşte. Totul e bine."

"Este foarte binevenită această organizare pentru oamenii care pleacă fiindcă se vede că din an în an oamenii sunt mulţumiţi pentru tot ce se face pentru locuitorii oraşului Chişinău."

"E organizat bine. Silvia se străduie. Mergem până la poartă şi e super ok."

Responsabilii de la Parcul Urban de Autobuze spun că maşinile circulă de la opt dimineaţa, la un interval de trei minute. În cazul în care numărul de pasageri este mai mare, autobuzele circulă mai des.

"Ruta D în funcţie de fluxul de călători se pornesc autobuzele în intervalul de o minută, două minute. Faţă de anii precedenţi, anul acesta activitatea a început mai dimineaţă, timpul este frumos şi chişinăuenii au început iasă spre cimitir mai dimineaţă", a scrie directorul interimar al Parcului Urban de Autobuze din Chişinău, Vitalie Copaci.

Autorităţile au indentificat şi 1.200 de locuri de parcare pentru autoturismele private, pe teritoriile din zona adiacentă Cimitirului Sf. Lazăr.

"Foarte uşor am găsit sincer vă spun, adică am avut noroc. - Nu aţi căutat prea mult pe aici? - Nu, chiar am venit foarte simplu şi foarte uşor."

Cele mai multe locuri de parcare sunt pe strada Doina, peste 700 la număr.

De asemenea, sunt disponibile 150 de locuri pe strada Cucorilor, câte o sută pe strada Iazului și Ancara, dar și câteva locuri pe strada Socoleni.