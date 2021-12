Locuitorii Capitalei DISPERAȚI din cauza facturilor exorbitante: „Mănânc o dată pe zi”

Au venit primele facturi pentru încălzire și apă caldă de la Termoelectrica. Sumele pe care trebuie să le achite pentru luna noiembrie i-au șocat și speriat pe locuitorii Capitalei.

Unii se gândesc să cheltuiască mai puțin pe produsele alimentare. Elena Mârzac are 63 de ani și locuiește în Chișinău. Ea spune că pentru un apartament de nici 30 de metri pătrați trebuie să plătească aproape o mie de lei. Suma pe care o va achita este aproape triplă comparativ cu anii trecuți.



”Pe acum e mult, dar ce va fi în ianuarie-februarie? O să fie scump. Dacă va ajunge la două, deja ne temem și de umbra noastră. Mâncăm mai puțin și le plătim. Mănânc o dată pe zi și beau un ceai, căci altfel nu mă descurc să le plătesc.”, a spus Elena Mîrzac, locuitoare a Capitalei.



În aceeași situație se află și Tamara Mămăligă. Femeia susține că primește o pensie de două mii de lei, iar pe încălzire și apă caldă cu tot cu compensație trebuie să achite 1500 de lei.



”Asta e catastrofă. Eu, de exemplu, primesc acum două mii de lei și din două mii doar pe căldură 1500. Pe urmă se adună gazul, lumina și așa mai departe. Iese mai mult de două mii de lei. De mâncare zero.”, a constatat Tamara Mămăligă, locuitoare a Capitalei.



Iar Denis Chiosa în vârstă de 41 de ani trebuie să plătească peste 800 de lei pentru încălzirea apartamentului său de nici 50 de metri pătrați, dublu față de aceeași lună a anului trecut.



”Vin facturi mari, dar în casă e frig. Acumulăm datoria pe tot sezonul și vara câte puțin în fiecare lună plătim până toamna când se aprinde iar căldura. Cu copil mic, lefurile sunt mici, nu te descurci tare. De mâncat și de îmbrăcat.”, a spus Denis Chiosa, locuitor al Capitalei.



Oamenii sunt indispuși și nici nu doresc să se gândească ce va fi mai departe.



”Desigur că este scump. Pensia e doar 700 de lei.”



”Nu știm ce va fi mai departe.”



”Mult mai mare. Cu cât mai frig, cu atât mai mult.”



În Capitală o gigacalorie costă 1 772 de lei, ceea ce înseamnă cu circa 650 de lei mai scump decât în luna octombrie. Guvernul compensează două treimi din costul majorat din prima gigacalorie, dar nu mai mult de 450 de lei.



Vom plătit mai mult şi pentru gaz, iar MoldovaGaz a calculat deja facturile pentru noiembrie. Ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu, spune că deja a şi primit-o.



”Mi-a venit factura. Eu plătesc facturile de pe telefonul mobil și nu văd factura, am văzut doar cât mi-a venit. A venit 1800 de lei pentru luna noiembrie pe care am achitat-o.”, a spus Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.



În prezent, un metru cub de gaz costă 11 lei și 8 bani. Pentru primii 50 de metri cubi de gaz consumați, oamenii vor achita 6 lei şi 80 de bani, iar Guvernul va achita diferența de 4 lei şi 30 de bani. Pentru încă o sută de metri cubi consumați, se va achita şapte lei şi 90 de bani, iar trei lei şi 20 de bani vor fi compensaţi de Guvern.