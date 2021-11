Locuitorii Capitalei, despre pavajul cu model tradiţional de pe bulevardul Grigore Vieru: Oraşul prinde viaţă (FOTO)

Un pavaj cu aspect de covor tradiţional este "aşternut" în Capitală pe aleea de pe bulevardul Grigore Vieru, în perimetrul străzilor Eugen Doga şi Ierusalim. Lucrări de reparaţie au avut loc și în parcul de lângă biserica "Tuturor Sfinţilor" din sectorul Râşcani. Locuitorii Capitalei sunt mulţumiţi şi spun că astfel orașul prinde viaţă.



Luni dimineaţă, am surprins opt lucrători care aplicau pavajul.



"Avem schema după care montăm dalele. Lucrul nu decurge atât de repede. Dar este interesant şi arată frumos", a spus un muncitor.



"Până la 1 decembrie, trebuie să terminăm proiectul. Credem că vom reuşi", a explicat Danil Grişcenco, agent economic.



Trecătorii spun că aspectul pavajului ales de municipalitate ne reprezintă ca neam:



"Foarte bine arată acest pavaj, este ceva ce ne defineşte".



"Să păstreze lumea, ştiţi cum la noi vandalism, dar aşa este foarte frumos".



Edilul Capitalei, Ion Ceban, susține că după ce vor fi efectuate lucrările, acest covor din dale va fi o atracție și pentru turiști.



"Am gândit şi am propus şi colegilor să realizăm acest proiect care vorbeşte despre portul naţional şi în parcul Catedralei. Este un simbol care ne reprezintă pe noi moldovenii", a declarat Ion Ceban.



Lucrările de reabilitare a aleii de pe bulevardul Grigore Vieru au început în martie, iar costul acestora se ridică la peste două milioane de lei, bani alocați din bugetul Capitalei.



Între timp, au fost încheiată reabilitarea parcului de lângă biserica "Tuturor Sfinţilor" din sectorul Râșcani.

Lucrările au durat un an, iar municipalitatea a alocat două milioane de lei.