Locuitorii Capitalei cu venituri mici încă nu au primit compensaţiile pentru căldură. Responsabilii dau vina pe un regulament votat tardiv

În plină iarnă, chișinăuienii se plâng că aşa şi nu au primit compensaţiile pentru căldură şi că facturile au venit cu sumele integrale. Persoanele cu venituri mici spun că încă în noiembrie li s-a promis că vor beneficia de reduceri la achitarea facturilor pentru agentul termic, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Responsabilii susţin că de vină ar fi un regulament votat de consilierii municipali abia la mijlocul lui decembrie.



Maria Burduja locuieşte pe strada Doina din cartierul Poşta Veche al Capitalei. Femeia spune că întreaga pensie o cheltuieşte pentru achitarea serviciilor comunale, iar pentru altceva nu-i prea ajung bani.



''Trebuia să primesc compensația din luna noiembrie. Noiembrie, decembrie, ianuarie sunt deja trei luni. Eu în fiecare zi sun la Întreprinderea Locativ Comunală şi îmi spune că încă nu dau nimic. Eu primesc pensia 1500 de lei şi am achitat căldura 1220 de lei. Cu ce bani să trăiesc, nu am cu ce.'', a spus pensionara, Maria Burduja.



Femeia spune că are noroc de copii, care o mai ajută din când în când.

''Cum mă descurc, copii mă hrănesc nu ma lasă ei flămândă. Dacă o să primesc compensația aceasta eu mă descurc singură.'', a menţionat pensionara, Maria Burduja.



O altă adresă, aceeaşi situaţie. Această pensionară locuieşte pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani al Capitalei.



''Nu am primit încă compensația. Nici actele nu ni le-au cerut şi ne-au spus că încă nu se ştie nimic.

- Cât aţi plătit pentru ultima factură.

-Noi trăim într-o cameră şi am achitat 900 de lei.'', a spus pensionara, Eleonora Ispravnic.



Potrivit Direcţiei Locativ Comunale, persoanele care beneficiază de compensaţii la căldură le vor primi, dar nu se ştie când. Şi asta deşi a trecut jumătate din sezonul rece.



''Conform regulamentului o să fie compensația. În regulament nu scrie că va fi la 1 ianuarie. Sunt comisiile care lucrează şi va fi acordată compensaţia.

-Pentru luna decembrie când o să primească?

-Conform fiecare ce timp de încălzire are şi conform listelor prezentate de preturi.Toată lumea care trebuie să primească o să primească cât de curând posibil. Posibil în factura următoare.'', a spus șeful adjunct al Direcției locativ-comunale, Ghenadie Dubiţa.



Circa 5 mii de familii din Capitală beneficiază de facilităţi la achitarea agentului termic. Potrivit deciziei Consiliului Municipal Chişinău, persoanele al căror venit lunar nu depăşeşte 3000 de lei pot primi compensații în valoare de 40 la sută din factura la energie termică.