Locuitorii Capitalei care au ajuns în prima zi de Blajini la poarta cimitirului, INDIGNAŢI că trebuie să facă cale întoarsă

Locuitorii Capitalei s-au pomenit într-o situaţie confuză după decizia luată de dimineaţă de Comisia municipală de sănătate publică, în baza căreia, cimitirile din municipiului Chișinău vor fi închise astăzi şi următoarele două zile. Aşa că mulţi dintre cei care au ajuns în prima zi de Blajini la poarta cimitirului cu flori în mână şi pomeni, au făcut cale întoarsă.

Autorităţile Capitalei spun că au luat această hotărâre, întrucât numărul de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 înregistrate zilnic este, în continuare, foarte mare.



"- Parcă ne-au permis să venim la cimitir.

- S-a permis, dar de astăzi este decizia Comisiei Naţionale pentru Sănătate Publică.

- Of, doamne", a spus o femeie.



"Au închis cimitirul, uitaţi-vă, am venit cu flori şi e închis. Au scris peste tot că va fi deschis cimitirul, dar lumea vine cu flori, dar poarta este închisă. Ei au luat decizia, dar lumea a cumpărat pomeni", a explicat un bărbat.



Oamenii erau indignaţi că au cheltuit bani pentru a cumpăra pomeni şi flori, iar acum nu au cui să le dea: "Cum nu ne permite să intrăm. Dar până acum de ce au permis să intre lumea. Foarte bine că nu permite şi ce să fac eu acum cu florile? Voiam să le sădesc, nu să împart pomeni. Ce să fac?"

Cei care au venit mai de dimineaţă au putut intra fără probleme:



"Pe la ora 10:00 am intrat şi era deschis. Am fost la mormântul soţului şi am făcut curăţenie, dar deja au închis. Ştiţi că este o vorbă: cine se scoală mai dimineaţă mai departe ajunge. Eu aşa am făcut".



"Eu am venit mai de dimineaţă pe jos am venit din sectorul Râşcani"



"Măcar de informau prin intermediul televiziunilor că nu va permite intrarea în cimitire. Ei nu au făcut corect".



Şefa "Combinatului Servicii Funerare", Ludmila Boţan, susţine decizia luată de autorităţi.

"Doar în ultimele două zile s-au observat aceste aglomerări pentru că săptămâna trecută au fost ploi, oamenii nu au putut să vină la cimitire. Acum pe parcursul ultimelor două zile au început să vină şi vin foarte mulţi oameni. Pentru a evita situaţia mai puţin plăcută s-a luat această decizie şi este corectă", a declarat Ludmila Boţan.



Tot astăzi de dimineaţă oamenii au putut participa şi la slujbele religioase ţinute în interiorul lăcaşelor:



"Am venit la biserică și am ridicat pentru cei morți, să ne ajute Domnul pe toți. Nu mă duc la cimitir că mi-i frică să nu mă îmbolnăvesc, am și o vârstă, aproape de 70 de ani și am venit la biserică, am făcut toate cele necesare, de pomană am dat acasă".



"Am venit doar ca să aprind o lumânare pentru cei morţi, ca de fiecare dată. Venim la biserică în mod regulat".



De câteva zile, autorităţile centrale au îndemnat oamenii să stea acasă de Paştele Blajinilor. Premierul, ministrul Sănătăţii şi şeful Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică au făcut apel la oameni să nu meargă la cimitire. Potrivit acestora, situaţia epidemiologică din ţară este gravă.

De Paştele Blajinilor, 3000 de poliţişti, carabinieri şi salvatori sunt la datorie pentru a asigura ordinea publică în cele aproape 1500 de cimitire din ţară.