Locuitorii a trei străzi din sectorul Ciocana trăiesc un adevărat coşmar la fiecare ploaie. Din cauza unui râuleţ din preajmă, apa le intră în case

Aceste imagini video au fost realizate acum o lună, în timpul unei ploi torenţiale. În filmuleţ se vede cum şuvoaiele curg gârlă şi inundă totul. Locatarii de pe strazile Haiducul Bujor, Alcedar și Coronița spun că toată problema vine de la râuleţul care seamănă mai mult a groapa de gunoi.''Apa în râu tare brusc se ridică şi toată murdăria dinspre Budeşti, toate sacoşele, sticlele din plastic se adună aici. Sub acest pod apa nu reuşeşte să treacă. Toată mizeria se blochează sub pod şi apa se ridică pe deasupra'', a spus locuitorul, Valeriu Echim.''Chiar dacă am acoperit la poartă, apa oricum intră. Ne-a inundat curtea, apa a intrat în casă, în beci''.''Atunci când plouă, când ninge, pe aceste străzi este un dezastru. Aici asfalt nici nu a fost. Ne-am adresat la pretură, la primărie...''.Ieri, la faţa locului a venit şi vicepretorul sectorului Ciocana, Sergiu Secrieru. Acesta spune că muncitorii au început să curăţe albia rîului, dar s-au împotmolit când au ajuns în preajma unui gard construit ilegal. Funcţionarul şi câţiva vecini au încercat să discute cu gospodarul care a ridicat gardul, pentru a-l convinge să-l demoleze, dar, totul s-a lăsat cu scandal.''Acest râu nu a fost curățit din cuvintele locatoarilor în jur de 30 de ani. Aceasta este şi problema din ce cauză sunt aceste străzi inundate. La moment suntem somaţi de către locatari este o problemă cu îngrădirea abuzivă a unui teren municipal'', a spus vicepretorul Ciocana, Sergiu Secrieru.Proprietarul care ar fi acaparat ilegal terenul din preajma râului are la dispoziţie 30 de zile pentru a demola construcţia, în caz contrar acesta va fi scos forţat.