Locuitorii a trei sate din Hînceşti de cinci ani în aşteptare să le fie conectate gospodăriile la sistemul de canalizare. Cine se face vinovat

Foto: ziare.com

De aproape cinci ani, locuitorii a trei sate din raionul Hânceşti aşteaptă să le fie conectate gospodăriile la sistemul de canalizare. După ce în 2014, localităţile Bălceana, Sofia şi Negrea au câştigat un proiect finanţat de Fondul ecologic şi cel de Naţional pentru Dezvoltare Regională şi în gospodăriile oamenilor a ajuns apa, acolo urma să fie construită o reţea de canalizare. Lucrările însă au fost stopate la scurt timp după ce au început şi de atunci nimic nu s-a urnit din loc, iar oamenii aruncă apa menajeră prin grădini sau în gropi improvizate.



În satul Sofia, de exemplu, s-a tras apeduct, dar pentru că sistemul de canalizare nu este funcţional, oamenii se descurcă cum pot.



"Am canalizare acolo. - Făcută de dumneavoastră? - Da. - Şi unde se duce apa? - În pământ. Eu cred că afectează. Dar eu o am demult, de 20 de ani şi când o deschizi nu e apă în ea", a spus Ion Bubulici, locuitor al satului Sofia din raionul Hînceşti.



"Trebuie un sistem de canalizare, ce mai. Păi cine e de vină, lasă să o facă, sunt săpate şi fântâniţele. Trebuie făcută", a menţionat Ion Muntean, locuitor al satului Sofia din raionul Anenii Noi.



Lucrările care se ridică la peste 24 de milioane de lei s-au tărăgănat ani la rând.



Conform proiectului, sistemul de canalizare urma să devină funcţional la sfârşitul anului 2015. Totuşi, lucrările s-au încheiat la câteva luni după ce au început. Abia în a doua jumătate a lui 2016, un alt antreprenor s-a apucat de lucru De atunci, au fost trase ţevile şi o staţie de epurare a fost construită chiar în centrul satului Sofia. Responsabilii promit că, până în primăvara anului 2020 gospodăriile vor fi conectate la sistemul de canalizare.



Primarul din Sofia spune că cea mai mare vină o poartă compania care s-a ocupat de proiect, întrucât a fost elaborat cu grave erori.



"Nu poate să fie oprit totul la această etapă şi să fie aruncaţi banii în vânt. Până la urmă trebuie să fie totul terminat. Nu ştiu cum o să funcţioneze până la urmă, cum oamenii o să aibă posibilitatea de a achita serviciile pentru canalizare", a declarat Ion Mîrza, primarul satului Sofia din raionul Hînceşti.



Responsabilii din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională spun că agentul economic care se ocupă acum de lucrări va fi penalizat cu cinci la sută din valoarea contractului, pentru neexecutarea la timp a proiectului.



"În această istorie, absolut nimeni nu câştigă, cu excepţia Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională. Eu vă spun foarte obiectiv. Deci, dacă analizăm, oamenii sunt nemulţumiţi că lucrările nu au ajuns la un bun sfârşit. Nici antreprenorul nu are de câştigat, deoarece nu-şi poate mobiliza o echipă solidă la şantier să ducă la bun sfârşit în termeni rezonabili aceste lucrări", a conchis Viorel Jardan, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru.

