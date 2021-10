Locuitorii a 800 de blocuri din Capitală, nevoiţi să stea cu calorife electrice. Locuinţele nu au fost conectate la agentul termic

Sunt nevoiţi să stea cu caloriferele electrice în priză şi să se încălzească cu zeci de plapume. Este vorba despre locuitorii a peste 1000 de blocuri din Capitală, care încă nu au fost conectate la agentul termic. În timp ce "Termoelectrica" dă vina pe gestionarii blocurilor, oamenii spun că afară este mai cald decât în apartamente.Igor Chertman locuieşte cu soţia şi copilul într-un bloc de pe strada Hristo Botev din sectorul Botanica al Capitalei. Bărbatul spune se încălzesc cum pot, întrucât agentul termic încă nu a ajuns la ei."Îmi fac ceai, îl beau fierbinte cu zahăr şi deasupra pijamalei port aşa un hanorac, iar când nu sunt în aparament stau sub plapumă. Deocamdată este suficient, până nu s-a făcut mai frig afară."Şi alţi locuitori se plâng că îngheaţă în apartamente, mai ales noaptea."Iată aşa ne culcăm aşa ne sculăm, ne îmbrăcăm călduros, îmi pun două ogheale peste mine. Nu pun cămin, nu pun nimic că nu avem pe ce plăti, că iată vine plata şi 2000 asta ce este pensie. ""- Cum vă încălziţi acasă?- Cu căminul. Trei ore e conectat, trei ore e scos din priză. Dacă vă spun câte plapume pun pe mine, nici nu o să mă credeţi."Deşi reprezentanţii Termoelectrica dau asigurări că vor conecta la agentul termic blocurile care solicită acest lucru, administratorii lor spun că deşi au trimis toate actele necesare, căldura nu a fost pornită."Noi am depus cererea la centrul Ismail şi am solicitat ca de pe data de 25 să ne de-a agentul termic şi să vină lăcătuşul cu microbuzul Termoelectrica şi să ne de-a agentul termic pentru a încălzi spaţiile locative de 160 noi avem.", a declarat Alexandru Caracuian.administratorul unui bloc.Potrivit Termoelectrica, aproximativ 60% din fondul locativ a fost conectat la agentul termic. Totodată, procedura de conectare la încălzire la solicitare este în plină desfășurare şi va continua şi sâmbătă. În total, se planifică conectarea a încă peste 500 de blocuri.