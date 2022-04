Locuinţa unui om de afaceri din Ucraina, transformată în unitate militară: M-am simţit murdar, când am văzut soldați ruși în casa mea

Un om de afaceri din Ucraina s-a pomenit cu locuinţa transformată în unitate militară. Este vorba despre Andrei Stavniţer, care a povestit pentru Bloomberg că trăieşte într-o casă aflată la 30 de kilometri de Kiev, unde, la începutul lunii martie, soldaţi ruşi s-au instalat pentru a bombarda capitala ucraineană. Informaţiile din presă nu au putut fi confirmată din surse oficiale.



"Le-au fost luate telefoanele. Le-a luat două zile să străbată pădurile şi să ajungă acasă. Atunci am aflat ce s-a întâmplat şi am anunţat armata ucraineană. Le-am spus ce am văzut pe camerele de supraveghere, că soldaţii ruşi se află în casa mea. Când i-am văzut pe acei nemernici plimbându-se prin casa mea nu am simţit furie, dar m-am simţit murdar", a spus Andrei Stavniţer.

Coşmarul s-a încheiat deja, pentru că businessmanul ucrainean a reuşit să anunţe armata ucraineană despre acest lucru, iar tehnica militară rusească a fost nimicită.

"Am văzut mai multe vehicule militare în curtea casei. Practic, ei bombardau Kievul din casa mea. Peste puţin timp, armata ucraineană a atacat şi a distrus acel grup de soldaţi ruşi. Acum, sunt proprietarul a 10 sau 12 unităţi militare ruseşti arse care au rămas în curte", a declarat omul de afaceri.