Locomotiva cu abur din Ungheni, pe punctul de a deveni o atracție turistică. Ce au făcut cu ea câțiva voluntari

"Petrecându-ne timpul aici, am observat că locomotiva este într-o stare deplorabilă. Iar noi fiind tineri cu spiritul civic dezvoltat, tineri care vor să se implice, am hotărât că ar fi bine ca locomotiva să aibă o nouă faţă", a menționat Corina Morcov, voluntar, lider Fondul pentru Tineri Ungheni."În ultimii ani, nimeni nu a avut grijă de acest loc, a fost vandalizat şi noi, ca voluntari tineri, am decis să-l reconstruim. Muli tineri sau copii cu părinţi vin des aici. După lucrări, ne-au lăudat, au spus că suntem o echipă bravo că am decis să reconstruim acest monument", a spus Vadim Telesco, voluntar.Pentru a duce la bun sfârșit proiectul, mai au nevoie de 15 mii de lei, aşa că au lansat o campanie de strângere de fonduri."Ne-a mai rămas să sudăm unele părţi ale locomotivei, ne-a mai răms să vopsim roţile şi ne punem în plan să instalăm aici un scaun şi să schimbăm pavajul", a precizat Marina Atamuratov, coordonatorul grupului Fondului pentru Tineri."Ne-am propus să facem şi restul lucrărilor cât mai repede şi ne străduim să încheiem proiectul până se schimbă vremea, pentru că după ce vin frigurile, ne va fi greu să lucrăm", a declarat Andrei Miron, voluntar.Locomotiva cu abur a fost instalată în oraşul Ungheni în 2006 şi este una dintre puţinele din Moldova. Asemenea locomotive, cu număr de serie 1469, fabricate în Polonia în orașul Poznan, au devenit monumente în orașele Chișinău, Ocnița și Basarabeasca.