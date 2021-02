Loclanicii din Tănătarii Noi, izolaţi de restul lumii. Oamenii nu au niciun mijloc de transport public pentru a ajunge în centrul raional

Aproape 700 de oameni din comuna Tănătarii Noi, Căuşeni, stau izolaţi de restul lumii. Oamenii nu au niciun mijloc de transport public pentru a ajunge până în centrul raional, care se află la mai bine de 20 de kilometri. În aceste condiţii, ei sunt nevoiţi să meargă pe jos câţiva kilometri sau să aştepte ore în stradă şi să facă autostopul. Cel mai greu le este bătrânilor, care cu greu ajung la spitalul raional, la farmacie sau la piaţă. Autorităţile locale încearcă să găsească un transportator, însă fără rezultat.



"De dimineaţă şi iată că nicio maşină nu stă. Reporter: Cât timp puteţi aştepta o maşină? Poate şi două ore, câteodată am noroc şi din două, trei maşini mă urc, dar câteodată se uită la mine că sunt bătrână cui îi trebuieşte până mă urc, până cobor", a spus Liuba Baeş, locuitoare comuna Tănătarii Noi.



Problema durează deja de un an jumătate. Antreprenorul care presta anterior servicii de transport a renunţat la rută, pentru că nu era profitabilă.



"Dacă ar merge transportul mi-ar părea că sunt în al nouălea cer", a spus o localnică.



"Putem să dăm din buzunar 150 de lei, într-o zi reuşeşti poate, într-o zi nu şi iată pensia se duce jumătate numai pe drum în afară să mai cumpărăm medicamente", a explicat un bărbat.



"Într-o zi trebuie să mă duc să curăţ copaci ceva ca să fac aceşti 200 de lei să mă duc o zi încolo, numai să mă ducă, nu să mai mănânc ceva", a spus un bărbat.



Primarul localităţii susţine că a făcut tot posibilul pentru a găsi un transportator şi s-a adresat de multe ori Consiliului Raional Căuşeni, dar fără rezultat.



"Au fost anexate toate semnăturile cetăţenilor din localitate, dar asta este, am mers prin toate metodele care au fost, niciuna. Nu sunt doritori, agenţi care să dorească să circule prin localitate. Pun accent pe populaţia mică, punând accent pe drumul care nu este într-o stare bună", a declarat Veronica Cerneţchi, primarul comunei Tănătarii Noi.



Uneori, în situaţii de urgenţă oamenii mai sunt duşi la medicul de familie sau la Căuşeni cu maşina Primăriei, un automobil vechi, care are nevoie des de reparaţii.



"Din toată nevoia, plecăm cu doamna primar la oraş, luăm câte un pasager, doi, stau băbuţele în drum şi ne aşteaptă pe noi. Majoritatea la policlinică, la spital, la trecut comisii, chiar şi la dat sânge, de multe ori i-am dus la dat sânge şi mai mult la farmacie", a precizat Petru Josan, şoferul Primăriei Tănătarii Noi.



În prezent, un agent economic este interesat să activeze în localitate, însă graficul rutei trebuie să fie aprobat iniţial de ANTA, după care să fie organizat un concurs. Preşedintele raionului Căuşeni, Nicolae Gorban, nu a fost de găsit la telefon pentru a comenta situaţia, deşi iniţial ne-a promis o reacţie.