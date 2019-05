Loclanicii din Ştefan Vodă, îngrijoraţi să nu fie inundaţi. Au început lucrările de consolidare a digurilor de protecţie

În câteva localităţi din raionul Ştefan Vodă au început lucrările de consolidare a digurilor de protecţie de-a lungul râului Nistru.

"Urmează să fie efectuate lucrări de consolidare a digurilor. Mai precis suntem la porţiunea care prezintă foarte mare pericol pentru circa 70 de case a locuitorilor din satul Crocmaz. Situaţia până la moment este sub control toate serviciile activează în regim normal", a menţionat Iurie Moiseev, președintele raionului Ștefan Vodă.



Localnicii spun că sunt îngrijoraţi, însă vor face tot ce le stă în puteri pentru a-i ajuta pe cei care vor lucra la dig:



"Ne este frică. Dă doamne să ne păzească".



"Nu este prima dată, a mai fost aşa ceva. Ne-a fost frică, dar am scăpat. Sigur că ne temem, ştiţi a câta oară?"



"Noi am mai avut aşa cazuri. Noi ne ne-am dus de la casele noastre aşa şi am stat până la urmă. Ce putem noi să ajutăm, doar să hrănim pe cei care vor veni să lucreze".



Pentru a găsi de urgenţă soluţii şi a preveni riscul inundaţiilor, premierul Pavel Filip a convocat aseară o sedinţă specială.



"Întotdeauna este mai bine să acţionăm pentru a preveni ceva. Noi de obicei întotdeauna ne adunăm în şedinţă deja după ce se întâmplau lucrurile. Să vedem cum intervenim de data asta. Haideţi să vedem care este situaţia în realitate acum, ce putem face şi cum putem interveni", a declarat Pavel Filip.

"Din analiza pe care am făcut-o şi am mai vorbit cu colegii de la Apele Moldovei am avea nevoie de următoarele resurse şi avem la discreţie cam patru, cinci zile cam aşa plus minus până marţi până vine viitura aceasta care este aşteptată acum", a menţionat Vladimir Baldovici, directorul general al Agenției Proprietății Publice.



Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a convocat o celulă de criză. Ploile abundente din ultimele zile au afectat sute de hectare de semănături şi culturi agricole. Cel mai mult au avut de suferit raioanele Orhei, Donduşeni, Sângerei şi Ungheni.