Locatarii unui bloc din sectorul Râşcani al Capitalei, de patru zile fără apă la robinete

De patru zile nu au apă la robinete! În această situaţie s-au pomenit locatarii unui bloc de pe strada Albişoara din sectorul Râşcani al Capitalei, după ce o ţeavă s-a spart în preajma casei lor. Pentru că apeductul era prea vechi şi nu putea fi reparat, muncitorii de la ''Apă-Canal'' Chişinău au decis să-l schimbe în totalitate. Oamenii spun că nu este pentru prima dată când rămân fără apă la robinete.



"Țevile sunt vechi, au ruginit și trebuie schimbate. Peste o zi, aici se fac săpături. Mașina cu apă stă de ieri în fața blocului, oamenii s-au aprovizionat. Mai greu le este celor care au copii şi vârstnicilor".



„Aseară au adus apă aici cu mașina și am luat apă. Aici a fost o ţeavă ruptă în câteva locuri și au făcut o zi, au dat apa, iar s-a rupt, pe urmă a doua zi iarăși”.



"Iată aici o început să curgă și sapă de trei zile și ziua, și noaptea".



Iniţial, muncitorii de la Apă-Canal Chişinău au încercat să repare apeductul. Dar pentru că ţeava era prea veche, conducerea întreprinderii a decis s-o schimbe.



"Nu, asta-i lucrare de avariere s-o primit, noaptea au închis apa. Șefii au decis să schimbe apeductul ăsta ca să nu mai avem probleme cu... locatarii să nu mai aibă probleme cu segmentul dat de țeavă", a spus angajatul Apă-Canal Chişinău, Iurie Zukov.



"Marți, marți seara au început, au lucrat practic până noaptea chiar două, trei nu știu exact, după asta au revenit dimineața, a doua zi până la zece și azi iar de la început."



Angajaţii de la Apă-Canal Chişinău nu i-au anunţat pe locatari despre lucrările pe care le vor efectua. Astfel, mai multe maşini parcate în faţa blocului de locuinţe au rămas blocate.



"Nu anunță, poate și anunță undeva, dar în orice caz eu nu am văzut niciodată nici un anunț, așa pe neprins de veste se primește".



Responsabilii de la Apă-Canal Chişinău au şi o explicaţie.



"Noi la ora opt am venit, am încercat să găsim pe oameni, dar nimeni nu o ieșit, iar noi trebuia să începem lucrările", a menţionat angajatul Apă-Canal Chişinău, Iurie Zukov.



Potrivit "Apă-Canal Chişinău", aproape 60 la sută dintre reţelele de apeduct din Capitală sunt uzate şi necesită a fi schimbate. Cele mai mari probleme se atestă pe străzile din centrul istoric al oraşului.

