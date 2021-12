Locatarii unui bloc din sectorul Buiucani al Capitalei, indignaţi. Se confruntă cu numeroase probleme și spun de ce regretă achiziția făcută

Locatarii unui bloc de pe strada Ghioceilor din sectorul Buiucani al Capitalei, spun că de când și-au cumpărat apartamentele, se confruntă cu numeroase probleme și regretă achiziția făcută. Mai exact, proiectul blocului prevedea un teren de joacă pentru copii, însă oamenii au fost nevoiţi singuri să-l contruiască, din propriul buzunar."Când am cumpărat apartamentul mi s-a spus că va fi amenajat terenul pentru copii şi drumul de acces, dar terenul împreună din banii asociaţiei a fost amenajat, iar drumul aşa şi rămâne.""În primul rând el este foarte mic, plus se mai parchează maşini şi când intră o ambulanţă vă daţi seama că este complicat şi plus că este şi foarte rău.""Cum vedeţi acum ograda, aşa a fost, iar pe proiect este altceva. Aici trebuia să fie asfaltat, trebuia să fie teren de joacă, care este în spatele meu. "Ba mai mult, oamenii nu contracte directe cu Premier Energy, deși li s-ar fi spus anterior să-şi instaleze contoare provizorii pentru aproximativ trei luni."E o situaţie foarte agravată şi îmi pare rău că am procurat aici casă.""Decizia consiliului municipal din 2019 din luna decembrie este decizie cu privire la transmiterea reţelelor electrice de la consiliul municipal la Premier Energy, care până în ziua de astăzi nu este transmis.", a declarat Victoria Mihăilaş, adiminstratoarea blocului.Municipalitatea nu ne-a putut spune când problema va fi soluționată.Potrivit șefului Direcţiei Construcţii capitale, Vladimir Roşca, în data de trei februarie 2020 decizia consiliului municipal privind reţelele electrice exterioare şi punctul de transformare, a fost transmis Direcţiei locativ comunale. Astfel, decizia luată încă din 2019, nu a fost rezolvată nici după doi ani după aprobare. Contactat telefonic, Ghenadie Dubiţa, şeful adjunct al Întreprinderii locativ comunale, ne-a declarat că pentru a transmite reţelele electrice exterioare şi punctul de transformare către Premier Energy, trebuie să repare mai multe nereguli înregistrate încă din timpul construcţiei blocului de pe Ghioceilor 2. Dubiţa susţine că procesul este unul îndelungat şi necesită multă birocraţie care bat procesul pe loc. Deşi am întrebat când aceşti locatari vor avea posibilitatea să încheie un contract direct cu furnizorul de energie electrică, nu am primit un răspuns exact.