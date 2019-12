Locatarii unui bloc din Grătiești au rămas fără căldură în prag de iarnă

Foto: Bloc avariat // PUBLIKA.MD

O pană de curent a lăsat în beznă şi frig locatarii unui bloc din Grătiești, municipiul Chişinău. Oamenii spun că lumina s-a stins aseară, în jurul orei 21:00, ceea ce a dus la defectarea mai multor centrale termice de apartament şi a electrocasnicelor. Reprezentanţii furnizorului de energie electrică susţin că nu poartă nicio vină în acest caz, dar au trimis o echipă de tehnicieni pentru a remedia problema.



"- Microcentrala nu se pornește după noaptea de ieri. Ceva a ars, dar la noi nimic nu a mai ars, numai microcentrala.

- Vă puteți încălzi?

-De la plită!"



"La ora 9 și ceva, eram în baie. O început mai întâi becurile, când se stingeau, când se aprindeau. La noi cazanul a ars."



"Să ajungi iarna și să trăiești în așa învoieli și să nu iasă la tine cineva din conducere. Asta ce înseamnă? "



"Noi nu știm de la cine să cerem ajutor, nu știm la cine să ne adresăm, nu știm de la cine să cerem ajutor."



Am încercat și să discutăm cu administratorul blocului, dar acesta a refuzat să ne ofere detalii.



"- Dați-ne vă rog o explicație, oamenii stau și așteaptă aici.

- Oamenii lasă să aștepte mai întâi. Până când nu s-a explicat nimic, nu se știe pricina."



Cei de la Gas Natural Fenosa ne-au spus că blocul a fost reconectat la energie în câteva ore, iar lipsa căldurii nu este în competenţa instituției.



"Are loc procesul de documentare a incidentului care s-a produs și orice concluzie poate fi făcută având toate documentele confirmative, în baza cărora se poate face o concluzie univocă, sub aspect tehnic și juridic", a declarat Vasile Gribincea, purtător de cuvânt, Gas Natural Fenosa.



Locatarii blocului spun că dacă problema nu va fi soluționată pe cale amiabilă își vor căuta dreptatea în instanța de judecată.

loading...