Locatarii unui bloc din Capitală trăiesc un adevărat coşmar de fiecare dată când plouă. Apa curge şiroaie în locuinţe, iar autorităţile nu au nicio reacţie

Locatarii unui bloc de pe stada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al Capitalei se plâng că trăiesc un adevărat coşmar de fiecare dată când plouă. Anul trecut, un vânt puternic le-a distrus acoperişul. De atunci, oamenii stau cu frica-n sân la fiecare ploaie şi se tem de o posibilă explozie pentru că şiroaiele ajung şi pe hol, acolo unde sunt contoarele electrice. Pentru că blocul are asociaţie de locatari, autorităţile nu au intervenit, iar oamenii nu ştiu cui să se mai adreseze.Ana Trafailă locuieşte la ultimul etaj al blocului şi este disperată. Femeia spune că face reparaţie deja a doua oară în locuinţă, iar de când s-a distrus acoperişul nu-şi mai găseşte liniştea."Problema cu asociaţia, noi suntem mulţi locatari, suntem pensionari, cu dizabilităţi, toţi sunt la pensie, nimeni nu lucrează, de unde bani? ''"Nu mai pot, de câte ori am făcut reparaţie şi totdeauna curge, trebuie de făcut tot deodată."Şi Tatiana Borjac locuieşte la ultimul etaj. Cu lacrimi în ochi, femeia ne-a spus că s-a îmbolnăvit din cauza umidităţii din casă."Nu mai pot, atâţia ani stau în umezeala asta, permanent curge. Pensia care mi-a dat-o statul, am lucrat o viaţă întreagă în medicină... Trăieşte cu 1008 lei, nici de inhalator nu ajung."Această femeie locuieşte la etajul patru al blocului şi spune că apa a ajuns şi în locuinţa ei, recent reparată."De aici curge, de aici curge... Eu aş propune Primăriei, măcar o echipă de lucrători conştienţi să aibă ca noi să avem nădejde să o facă şi pe urmă la toate odăile să pună câte o factură mică să le achităm.''Aceiași problemă o au aproape toţi vecinii care locuiesc la etajele superioare."La cabluri electrice curge. Aici, Doamne fereşte, asta nu e normal."''Punem căldări, diferite vase, ca de obicei, ne străduim să ne apărăm cum putem. Avem nevoie de ajutor, dar la cine să apelăm, nu ştiu, pe forţele proprii noi nu putem.''"- Locuiesc cât pot şi pe urmă o vând şi plec.- Dar credeţi că o să puteţi să vindeţi?- Păi şi asta e problemă."Administratorul blocului ne-a spus că locatarii nu au bani să repare singuri acoperişul aşa că a solicitat ajutor de laautorităţile locale, însă acestea așa și nu au intervenit.