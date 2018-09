Locatarii unui bloc din Capitală, terorizaţi de un vecin. Acesta înjură, este agresiv și poartă toporul după el

Locatarii unui bloc din sectorul Buiucani ai Capitalei trăiesc un adevărat coșmar.

Aceştia sunt terorizaţi de un vecin, care are un comportament agresiv. Bărbatul înjură, sperie copii, sparge uşile cu toporul şi umblă gol prin scara blocului.

Oamenii spun că au chemat poliţia de mai multe ori, dar amenzile aplicate nu au avut niciun efect.



”Deja de un an de zile se întâmplă lucruri ieșite din comun. Ne este frică să ieșim cu copii afară, ne este frică să intrăm în scara blocului. ”



”Omul ăsta trebuie izolat de oameni. Avem copii mici care se urcă fără ascensor, dar dacă doamne ferește se întâlnesc cu el? Noi nu știm ce are el în cap, el se plimbă cu toporul pe spate de la primul la al nouălea etaj.”



”Toți stăm stresați, nu cumva să ve întâlnim cu el pe scări sau în ascensor ori chiar când ieșim cu copii la tobogane.”



Administratorul blocului spune că bărbatul nu a fost mereu așa. Acesta și-a cumpărat apartamentul după ce a fost la muncă peste hotare, iar crizele au început să apară vara trecută.



”Când te uiți la el e o persoană ok, dar are cazuri când începe să fie foarte agresiv. Anume își manifestă agresivitatea față de copii și femei”,a spus administratorul blocului, Igor Ter.



Bărbatul de 37 de ani nu a fost de găsit pentru a comenta aceste acuzaţii. Poliţia a deschis o cauză penală pe numele lui.



”În privința bărbatului a fost pornită o cauză penală care se examinează prin prisma articolului 287, huliganism. A fost dispusă și expertiza psihiatrică și așteptăm concluzia medicului pentru a stabili dacă bărbatul în vârstă de 37 de ani este bolnav psihic sau are careva dereglări” , a spus ofițerul de presă IGP, Natalia Stati.



Dacă se va dovedi că individul are probleme psihice, acesta va fi internat într-o clinică specializată. În caz contrar, riscă o amendă de până la 52 de mii de lei sau chiar trei ani de închisoare.