Locatarii unui bloc din Capitală sunt revoltați după ce s-au pomenit cu două găuri în perete

Poza simbol: prime.md

Locatarii unui bloc din sectorul Centru s-au pomenit peste noapte cu două găuri în peretele clădirii. Oamenii îl acuză pe agentul economic ce administrează spaţiul de la parter că nu are autorizaţiile necesare pentru aceste lucrări şi s-au adresat la poliţie.



"E o catastrofă şi nu înţeleg de ce unii îşi permit să facă aşa ceva. Cu ei trebuie să fie luate măsuri drastice."



La primele două etaje ale blocului de pe strada Lev Tolstoi sunt spaţii comerciale. O parte aparţin unei companii care a început lucrări de construcţie şi recent au făcut două găuri în peretele frontal fără a avea acordul asociaţiei locatarilor.



"Eu fac reparaţie într-un apartament de aici. Am venit şi am văzut ce dezordine e aici. Ştiţi, oamenilor cărora li se permite să facă ce vor o dată, continuă să o facă de câte ori au nevoie. Anterior am mai avut probleme cu acest agent economic."



"Fiecare dă vina pe celălalt. Chemaţi Pretura, Pretura spune să chemăm Agenţia de Protecţie în Construcţii. Nimeni nu vrea să facă nimic. "



"Trebuie să fie un proiect legal, aprobat de organele competente. În cazul acesta, eu văd că el nu este, el lipseşte, aşa că eu sunt împotriva deteriorarea aceasta. "



Oamenii s-au adresat după ajutor şi la pretură şi la Agenţia pentru Supraveghere Tehnică, dar fără rezultat.



"A fost o solicitare din partea proprietarului care deţine aceaste încăpere că are nevoie să construiască două uşi de rezervă pentru evacuare în caz de incendiu. Respectiv, noi ca ACC nu am dat permisiunea", a spus Cristina Cernobrociuc, preşedintele Asociaţiei de Locatari.



La faţa locului a venit un inspector de la Agenţia pentru Supraveghere Tehnică, dar a refuzat să ne ofere vreun interviu. Funcţionari din cadrul instituţiei au spus că vor veni cu o reacţie peste câteva zile. Alexandru Harin, reprezentantul celui care administrează spaţiul comercial, ne-a spus la telefon că lucrările sunt legale şi le va arăta şi locatarilor din bloc toate actele şi autorizaţiile pe care le are.