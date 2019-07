Locatarii unui bloc din Capitală au decorat copacii din faţa casei cu zeci de jucării

foto: publika

Locuitorii unui bloc de locuinţe din sectorul Ciocana al Capitalei și-au amenajat curtea, într-un stil mai puțin obișnuit. Oamenii au decorat copacii din faţa casei cu zeci de jucării. Inițiativa aparține administratoarei blocului, care are grijă de întreţinerea decorului neobişnuit. Deje de trei ani de zile, locuitorii acestui bloc de pe strada Milescu Spătaru au asemenea privelişte în faţa casei.



”Nu mă încurcă personal. Cel mic la mine nu se teme, el din contra vine, se uită și îi părea bine. Nu văd ieșit ceva din comun.Dacă o să am jucării, care nu le va lua nimeni, dacă vor fi în regulă și frumoase, desigur. Ar fi interesant”.



”Copiii le place. Eu am atras atenția când trec copiii, care prima dată vin, sar în sus. Le place”.



Unii trecători şi locuitori ai blocului consideră însă iniţiativa una sinistră şi spun că priveliştea le trezeşte spaimă.



”Sincer, nu-mi place. Jucăriile par spânzurate. Sunt doar nişte jucării, dar când le vezi prima oară te poţi speria. Noi deja ne-am obișnuit”.



”Sunt jucării pentru copii. Pe ele se grămădesc foarte mulți microbi. Jucăriile stau în ploaie, stau în vânt, în praf. Eu copilului meu nu i-aș da voie să se joace și părerea mea e negativă”.



”Nu cred că e ceva frumos, ceva curat, dar așa ceva nu îmi place”.



Nu am reuşit să înregistrăm un interviu cu administratoarea blocului. La telefon a precizat că are grijă să spele aceste jucării periodic.