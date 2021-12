Locatarii mai multor blocuri din sectorul Telecentru al Capitalei au în cutiile poştale două facturi pentru deservirea blocului, de la companii diferite

S-au trezit că au în cutiile poştale două facturi pentru deservirea blocului de la companii diferite. Este vorba despre locatarii mai multor blocuri din cartierul Telecentru al Capitalei. Totul se întâmplă după ce Asociaţia de gestionare a complexului locativ nu ar fi reziliat contractul cu firma ”Locuință Confortabilă”, însă a încheiat un nou acord cu întreprinderea ”E-bloc”. Nemulţumiţi, oamenii spun că nu sunt de acord să achite ambele facturi.''Suntem confuzi, nu ştim cui să achităm.''''Majoritatea locatarilor achită la ambele companii, deoarece ”Locuinţa Confortabilă” duce în eroare. Au venit mai multe avize, precum că dacă nu achităm vom fi daţi în judecată.''''Vechea companie, în continuare, chiar dacă nu mai prestează servicii de jumătate de an, emite facturile.''Preşedintele Asociaţiei de locatari susţine că, în prezent, este valabil doar contractul cu E-bloc, iar oamenii trebuie să achite doar o singură factură.''Problema cea mai mare este cea legată de contractul pe care noi l-am reziliat, iar "Locuiţa Confortabilă” spune că nu l-a reziliat.''Declaraţiile preşedintelui Asociaţiei de locatari sunt contrazise de avocatul companiei "Locuiţa Confortabilă”.''În contractul în cauză care noi l-am preluat sunt o serie de condiţii pentru reziliere. Noi avem situaţia în cauză că se invocă că s-a preluat asociaţia de un oarecare ”E-bloc”. Noi nu am participat la adunarea generală, dar asta e condiţie obligatorie. Mai mult, niciodată nu a fost expusă dorinţa ca să fie stinse datoriile care sunt.'', a declarat Adrian Potun, avocat "Locuința Confortabilă''.La rândul lor, reprezentanții companiei ”E-bloc” susțin însă că au un contract legal cu Asociaţia de locatari, în baza căruia prestează serviciile.''La moment, compania ''E-bloc'' cu Asociaţia de Locatari are un nou contract de gestionare şi administrare care este în vigoare, respectiv compania ''E-bloc'' prestează servicii.''Pe de altă parte, contractul semnat de Asociația de locatari cu firma ”Locuință Confortabilă” este valabil până în 2025.