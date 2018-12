Locatarii din blocul explodat din sectorul Râşcani vor putea reveni curând la casele lor (GALERIE FOTO)

Locatarii celor zece apartamente avariate în urma exploziei de pe bulevardul Moscova, se vor putea muta la casele lor din a doua jumătate a lunii ianuarie. Iniţial, autorităţile municipale spuneau că acest lucru se va întâmpla până la Revelion, însă întârzierile au fost cauzate de doleanţele locatarilor care au solicitat un anume fel de tapet, gresie sau piese de mobilier.



Aşa arată acum apartamentul unde a avut loc deflagraţia. Muncitorii fac lucrări de finisare, iar primarul interimar Ruslan Codreanu a mers într-o inspecţie să vadă cum decurg acestea.



"S-au cumpărat materialele pe care le-au vrut oamenii, iar procedura de achiziţe a durat zece zile. Noi puteam să le dăm în varianta albă şi deja lucrările erau finalizate, dar am zis că a fost tragedie şi să facem până la urmă frumos", a declarat Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



Cei care execută lucrările spun că, în cel mult două săptămâni oamenii vor primi apartamentele la cheie.



"Nu am avut posibilitate să face foarte repede pentru că am aşteptat la fiecare planşeu 14 zile. Am colaborat cu oamenii începând de la tapete şi până la lucrurile care le-au fost distruse", a declarat Vladimir Tonu, directorul companiei care efectuează lucrările de reparaţie.



O parte din locatarii care au revenit în locuinţele lor, încă în urmă cu trei săptămâni, spun că sunt mulţumiţi de condiţiile pe care le-au găsit.



"S-a făcut un lucru enorm pentru noi. Am văzut că au lucrat cu materiale foarte calitate şi s-a făcut frumos", a spus un bărbat.



"Suntem foarte mulţumiţi. Nici nu ne-am aşteptat, am primit un mare ajutor. Nu am fi făcut cu forţele proprii asemenea reparaţie", a completat un alt bărbat.



Pentru reabilitarea blocului de pe bulevardul Moscova, municipalitatea a alocat zece milioane de lei. Amintim că în luna octombrie, clădirea a fost zguduit de o explozie provocată de o butelie de gaz, în care cinci oameni și-au pierdut viața, printre care și un copil de patru ani.