Locatarii a trei blocuri din Capitală, nevoiţi să ducă gunoiul la vecini: "Deja ne-am obişnuit"

foto: publika.md

Locatarii a trei blocuri de pe strada Ghioceilor din Capitală sunt nevoiţi să ducă gunoiul la... vecini. Şi asta pentru că agentul economic care a construit imobilele nu a făcut şi o platformă pentru deşeurile menajere, aşa cum prevede legislaţia. După mai bine de doi ani de la darea în exploatare, autorităţile municipale au amenajat un loc pentru amplasarea containerelor, pe care însă, nimeni nu vrea să le cumpere.



Pe acest bărbat l-am surprins în timp ce punea gunoiul în portbagaj.



"Îl duc la casa părinţilor mei. Da, în fiecare zi."



În aceeaşi situaţie sunt toţi locatarii a trei blocuri de pe strada Ghioceilor 1, 1A şi 2.



"Il ducem în ogrăzile alăturate, pentru că această companie de construcţii nu s-a asumat răspunderea. Vedeţi că nu avem nici teren de joacă, drumul nu este."



"Deja ne-am obişnuit. Nu am avut că aşa a fost. Deja când am cumpărat am văzut că pe proiect mai multe detalii lipsesc, nu numai platforma. Teren de joc tot nu e, ogradă."



Este şi motivul pentru care oamenii au frecvent conflicte cu locatarii din blocurile vecine, care le reproşează că aduc gunoiul la ei.



"Nu avem altă soluţie. Pe parcurs, ori când ne ducem la lucru, ori la staţie, acolo unde este, acolo lăsăm gunoiul. Primim nişte cuvinte aşa frumoase. Cineva chiar mi-a spus că o să mă dau jos şi o să ţi-l pun în cap."



Preşedintele Asociaţiei de locatari spune că firma de construcţii ar fi promis că va cumpăra şi tomberoane.



"Tomberoanele sunt cam scumpe, în jur de opt, nouă mii de lei şi nu sunt gata nici acum şi nu cred că oamenii vor fi de acord să achite pentru aceste tomberoane. Şi, până la urmă, asta este responsabilitatea companiei de construcţii", a spus preşedintele Asociaţiei locatarilor, Cornel Bordeianu.



Potrivit legislaţiei, orice companie care construieşte un bloc de locuit este obligată să asigure şi platforme de pentru deşeuri.



"Este o problemă că toate serviciile, în afară de noi, care nu ne-am semnat în darea în exploatare, toţi au semnat, până la urmă, nu ştiu cum. Noi am putea să ne pronunţăm ca să le punem containere, dar, vă închipuiţi, aşa cazuri mai sunt în oraş. La fiecare casă, câte 40, 60 de mii, să le dai, pur şi simplu, costul la containere, asta nu este corect", a spus şeful adjunct la Î.M. "Autosalubritate", Alexandru Bajura.



Reprezentanţii primăriei sunt de părere că asociaţia de locatari ar trebui să-şi asume aceste cheltuieli.



"Acolo au fost multe lucrări atât de proiectare, cât şi de construcţie, făcute din mers, adică au fost multe modificări. Însă, dacă nu sunt satisfăcuţi, locatarii trebuie la acea fază să nu accepte acest lucru. Dacă s-a acceptat, este foarte complicat să schimbi ceva", a spus viceprimarul Capitalei, Nistor Grozav.



Am încercat să discutăm cu reprezentanţii companiei de construcţii, care ne-au spus să revenim mai târziu, după care nu au mai răspuns la telefon.