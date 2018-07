Localul din Lozova, Strășeni, şi-a suspendat activitatea, după ce 37 de nuntaşi s-au intoxicat

Sala de festivităţi din satul Lozova, raionul Străşeni şi-a suspendat activitatea, după ce 37 de persoane, printre care doi copii s-au intoxicat la o nuntă. În urma infecţiei alimentare, 26 de persoane au fost internate la Spitalul din Călăraşi. Specialiștii de la Centrul Naţional de Sănătate Publică urmează să afle ce alimente au provocat intoxicația în masă.

Administratorul localului spune că aşteaptă rezultatele expertizei, care vor fi anunţate mâine.



"În data de 26 a avut loc la sala noastră două banchete, în sala de sus a fost un banchet mare de 220 de persoane, în sala mică a avut un banchet de 60 de persoane. Meniul a fost identic şi la sala de sus şi la sala de jos. În sala de jos la banchet totul este perfect, lumea se simte foarte bine", a spus administratoarea localului.



Deocamdată nu este clar unde s-au intoxicat nuntaşii. Potrivit specialiștilor de la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, după petrecere, produsele alimentare au fost luate acasă de către soacra mare, iar a doua zi bucatele au fost reîncălzite şi petrecerea a fost continuată în pădure.



"Joi a fost festivitatea şi sâmbătă am fost alertaţi de Centrul Sănătate Publică şi de Spitalul Raional Călăraşi că avem internaţi la 20 de oameni în spital. Cred că problema este şi de la sală pentru că au fost persoane care au participat numai la festivitatea de joi", a spus Tudor Anghel, șeful Direcției Siguranța Alimentelor, Călărași.



Este şi cazul muzicanţilor care, la fel, s-au simţit rău după nuntă, dar nu au fost spitalizaţi. Atât tatăl mirelui, cât şi alţi nuntaşi spun că primele simptomele le-au simţit chiar a doua zi după nuntă, însă nu ştiu cine se face vinovat de intoxicaţia în masă.



"Ne-am dus la sală ne-au primit bine, sala tot normal frumos, mâncare bună tot curat. Am ajuns dimineaţa acasă puţin a trecut câteva ceasuri şi a început să îmi fie rău şi mie şi soţiei. Noi nu învinuim dar de undeva din mâncare că atâta lume a fost intoxicată", a spus Nicolae Bulmaga, tatăl mirelui.



"Eu personal nu am fost afectată cu nimic, dar soţul cu dureri şi febră. Noi am venit din Spania nu suntem deprinşi cu mese copioase şi am mâncat foarte puţin la nuntă. Poate asta a fost şi cauza care ne-a ajutat să nu ne îmbolnăvim", a spus Elena Muntean, nuntaş.



Contactată de echipa noastră soacra mare a infirmat că ar fi dus mâncarea de la sală de festivităţi în pădure. ANSA a constatat că localul este autorizat sanitar, iar produsele au fost însoţite de acte de provenienţă. La nuntă au participat peste 200 de oameni din orașul Călărași.