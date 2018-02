Localnicii, speriaţi de moarte! Un oraș întreg a fost acoperit de un praf portocaliu (IMAGINI IMPRESIONANTE)

Charleville, un oraş din sud-vestul statului australian Queensland, a fost lovit marţi de o furtună de nisip care, după ce a doborât mai mulţi copaci şi a provocat pagube materiale minore, a acoperit întreaga localitate cu un strat fin de praf portocaliu, relatează BBC, citat de Agerpres.

Incidentul i-a determinat pe mulţi dintre rezidenţi să publice fotografii şi înregistrări video pe conturile lor de pe reţelele de socializare.

Potrivit autorităţilor locale, condiţiile meteorologice recente au permis vânturilor puternice din Queensland să ridice în atmosferă particule de praf, pe care le-au răspândit apoi în această regiune.

"Noi vedem într-adevăr destul de multe furtuni de nisip în părţile vestice ale statului Queensland, pentru că este un loc atât de uscat şi de fierbinte, însă cu siguranţă acesta a fost unul dintre cele mai impresionante evenimente de acest tip care s-au produs în ultimii ani", a declarat Harry Clark, un angajat al Biroului de Meteorologie din Australia.

Potrivit estimărilor sale, furtuna de nisip a avut un diametru de aproximativ 200 de kilometri. Vântul a bătut cu viteze de până la 96 de kilometri pe oră, iar vizibilitatea de pe aeroportul local a fost redusă până la 200 de metri.

Unii dintre locuitorii acestui oraş aflat la 740 de kilometri vest faţă de Brisbane au spus că furtuna i-a luat prin surprindere.

"Am auzit tunete, aşadar am ieşit afară... ne-am uitat în spate şi am văzut o furtună de nisip, uriaşă şi de culoare roşie, care venea spre noi", a declarat Paige Donald pentru Australian Broadcasting Corp.

"Ochii ni s-au umplut cu nisip", a adăugat ea.

Un alt locuitor din acest oraş cu o populaţie de 3.300 de locuitori a scris pe Facebook că fenomenul a fost "sălbatic" şi a durat "câteva ore". Alţi localnici s-au lamentat pentru că nu s-au pregătit suficient de bine pentru a-şi proteja locuinţele.

"Nu am închis fereastra de la dormitor înainte să plec la serviciu în această dimineaţă! Însă nu s-a întâmplat nimic din ceea ce nu poate fi rezolvat cu o maşină de spălat", a scris Sonja Street, care a publicat o fotografie în care patul ei din dormitor era acoperit cu un strat de praf roşu.

Potrivit Poliţiei locale, furtuna a durat câteva ore şi a cauzat pagube materiale minore, afectând în special câteva locuinţe şi semne rutiere din oraş.