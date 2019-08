Localnicii din satul Iurceni au adus un omagiu soldaţilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial

foto: publika.md

Localnicii din satul Iurceni, raionul Nisporeni, au adus un omagiu soldaţilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial. Troița ostășească, ridicată în sat acum 77 de ani, a revenit în Parcul "Fântâna Mare" din centrul localității. Pentru a nu fi distrusă, în perioada sovietică, crucea a fost dusă de localnici în curtea bisericii, într-un loc mai retras. Oamenii din sat spun că troiţa restaurată va deveni o carte de vizită a localităţii.



"E frumoasă. Trebuie să ne rugăm la dânsa, nu numai să fie de frumusaţă."



"Era tot aici în centru şi o ţin minte. Era cum era înainte, acum e modernizată."



"Ea trebuia să fie restaurată şi pusă la văzul lumii."



Troița are o înălţime de trei metri și este confecționată din lemn de stejar. Cel care a renovat crucea este meșterul popular Vasile Adam din orașul Nisporeni. Artistul spune că a avut o misiune grea, cea de a păstra toate elementele cioplite, mai ales că baza crucii era putredă.



"A durat mai bine de şase luni, chiar vreo zece luni. Am conservat-o cu soluţii diferite, care ceara în primul rând, care respiră totuşi lemnul. Sunt foarte mulţumit de ceea ce am executat", a spus meşterul popular, Vasile Adam.



Cei care au insistat asupra restabilirii monumentului sunt membrii Asociației "Faptă, nu Vorbă". Pentru restaurarea troiţei au fost necesari peste 40 de mii de lei.



"Exact un an în urmă noi am lansat o companie de colectare de fonduri, în fiecare zi de duminică, timp de două luni, noi am stat la cort, am strâns, am acumulat banii şi în mare parte cetăţenii au donat", a spus preşedintele Asociaţiei "Faptă, nu Vorbă", Adrian Ungureanu.



"Sculptarea acestei troiţe ne face unici deoarece o asemenea troiţă nu mai este cu inscripţia monografică a Regelui Mihai I şi înscrisul "Să nu uitaţi niciodată jertfa lor", a spuss primarul comuna Iurceni , Ion Bocan.



Sculptorul principal al acestei troițe a fost Chirică Lupeca, iar unul dintre meșteri – Elisei Baltă, cetățean de onoare al orașului Nisporeni.