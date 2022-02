Localnicii din Puhăceni şi Delacău, Anenii Noi, ameninţă din nou cu proteste. Care este cauza

Localnicii din Puhăceni şi Delacău, raionul Anenii Noi, ameninţă din nou cu proteste deoarece drumul naţional G 109, aflat într-o stare deplorabilă, nu va fi reparat nici anul acesta.

Şoseaua, care nu a fost reabilitată de zeci de ani, e folosită din 2008 de camioanele de mare tonaj care transportă nisip şi pietriş de la carierele din zonă, iar carosabilul e plin de adevărate cratere. Zilnic, pe porţiunea de drum de 8 kilometri trec chiar şi o sută de camioane.



Primarii spun că din cauza infrastructurii precare, satele pierd investiţii importante deoarece agenţii economici renunţă la proiecte.



„Din păcate după ce informaţii avem, ni se spune că vom fi puşi prin anul 23, 24 sau 25, dar lumea auzind chestia asta şi noi nu suntem de acord şi cred că vom începe iar masiv proteste, că nu e chip, agenţii economici care vin în localitate nu mai vor să participe. Îşi pun mâinile în cap, e greu de venit, nu vor să mai încheie contracte.”, a menționat Gheorghe Vasiliţa, primarul satului Delacău.



„Regiunea noastră are potenţial economic extraordinar au fost investite aproximativ 100 de milioane de lei pentru un sistem de irigaţii, agricultura esta mana cerească. Oamenii sunt atât de demotivaţi de a mai desfăşura activităţi au câte un microbuz şi suportă cheltuieli extreme pentru reparaţie.”, a relatat Veaceslav Plămădeală, primarul satului Puhăceni.



Locuitorii din Puhăceni şi Delacău au organizat anii trecuţi zeci de proteste, dar nu au primit decât promisiuni de fiecare dată.



„Asta-i o bătaie de joc. Au spus că o să facă drumul de la zero. Am ieşit la mitinguri, au proiectat şi nimic. Ne-am săturat până aici oamenii buni.”



„Sunt numai vorbe, acei de sus pe care i-am ales nu se uită cum se spune „să ne întoarcem cu faţa la oameni”, dar ei nici cu mă scuzaţi nici cu ceia nu se mai uită la om.”



„Am participat la proteste veneau şi demnitari şi mai mult nu se rezolva nimic.”



Între cele două sate circulă câteva autobuze, iar transportatorul cheltuie sume mari pentru repararea vehiculelor.



„Agentul care prestează la două sate, băiatul lucrează în minus. Dumnealui vrea să părăsească activitatea dată pentru că nu poate să îşi răscumpere piesele.”, a adăugat Gheorghe Vasiliţa, primarul satului Delacău.



„Of numai noi şoferii ştim cum mergem. Numai ce am fost la vulcanizare şi am făcut roata.”



Administraţia de Stat a Drumurilor susţine că nu are bani în buget pentru drumul naţional G 109 pe porţiunea Şerpeni, Puhăceni şi Delacău.



„În programul pe anul acesta nu au fost incluse obiecte noi, din motive că programul 95 la sută e acoperit cu obiecte de tranziţie. Suma necesară alocată constituie în jur de 200 de milioane de lei.”, a precizat Iurie Paşa, director adjunct, ASD.



În satele Puhăceni şi Decalău din raionul Anenii Noi locuiesc aproximativ 6.300 de oameni.