Localnicii din orașul australian Sydney pot respira ușurați. După 107 zile de carantină, autoritățile locale au relaxat restricțiile anti-COVID

Localnicii din orașul australian Sydney pot, în sfârșit, să respire ușurați. După 107 zile de carantină, autoritățile locale au relaxat restricțiile anti-COVID. Decizia a fost luată după ce 70 la sută din populația de peste 16 ani a fost vaccinată complet. Fericiți, oamenii au făcut cozi la baruri, magazine și saloane de frumusețe, care s-au deschis la miezul nopții.Înainte de intrare în localurile proaspăt deschise, oamenii au prezentat certificatele de vaccinare și au purtat măști. De asemenea, li s-a măsurat temperatura. După controalele riguroase, ei au putut, în sfârșit să intre.”Am împlinit 18 ani în perioada carantinei, așa că este prima dată când intru într-un bar.”Oamenii au făcut cozi și în fața frizeriilor, care au fost nevoite să îi tundă pe clienți pe trotuar, întrucât nu aveau locuri suficiente înăuntru pentru a-i putea deservi pe toți.”Este fabulos! Suntem foarte ocupați, cred că programul nostru este plin până la Crăciun.”În același timp, a fost permisă și organizarea nunților, iar tinerii care așteptau deja de foarte mult timp să se căsătorească, au putut, în sfârșit, să-și unească destinele.”Am așteptat doi ani acest moment. Ne-am dat bătuți, ne-am gândit că niciodată nu vor fi ridicate restricțiile, așa că am decis să ne căsătorim în perioada carantinei. Dar am avut noroc și au fost ridicate restricțiile, așa că sunt foarte fericită.”Autoritățile statului New South Wales, în componența căruia se află orașul Sydney, recomandă cetățenilor să rămână în continuare disciplinați, iar cei care încă nu s-au vaccinat, să o facă.”Suntem departe de sfârșitul pandemiei, cetățenii statului nostru au un drum lung de făcut până la libertatea totală, dar cred că, astăzi, putem cu toții să ne felicităm și să celebrăm sacrificiile pe care le-am făcut.”, a declarat Dominic Perrottet, premierul statului New South WalesSydney a fost în lockdown timp de mai multe săptămâni pentru a stopa răspândirea variantei Delta, care a împins economia ţării în cea de-a doua recesiune din ultimii doi ani. Datorită măsurilor luate la timp de autoritățile centrale, statisticile asociate pandemiei de coronavirus sunt destul de mici în Australia: doar 120 de mii de cazuri şi 1 381 de decese la o populație de peste 25 de milioane de oameni.