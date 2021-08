Localnicii din Horești dezamăgiți: lucrările de remediere a drumului au fost făcute necalitativ

Socoteala din birou nu coincide cu cea de pe şantier. De asta s-au convins locuitorii mai multor sate din raionul Ialoveni, care urmau să se bucure de reabilitarea unui drum ce trece prin cinci localităţi.

Postul nostrul de televiziune a difuzat anterior un reportaj despre lucrările făcute în satul Zâmbreni, unde autorităţile au fost nevoite să modifice proiectul la cererea primarului şi a localnicilor. Situaţia se repetă acum şi la Horeşti.

Sătenii afirmă că schițele făcute de proiectanţi nu corespund cu necesităţile din teren. Primarul a anunţat Administraţia de Stat a Drumurilor despre problemele depistate, dar puţine dintre acestea au fost remediate.



Tronsonul care trece prin satul Horeşti are lungimea de aproximativ 7 kilometri. Odată cu începerea lucrărilor au apărut şi primele nedumeriri.



"În proiect este indicată o porţiune, acolo la 20 de metri de la noi, dar în volumul de lucrări nu este inclusă. - De ce? Vi s-a explicat? - Nu, am solicitat acum să ni se spună, am adresat o scrisoare adăugătoare.", ne-a spus PETRU CIGOREANU, primarul satului Horeşti.



"Numai pe aici ajungem la traseu, pe cărare, mie mi-i bine, dar familia cum rămâne? Toţi trec prin glod."



"Eu cred că ei nu s-au gândit deloc atunci când s-au făcut aceste măsurări. Ar fi bine de lăsat trotuarul cum a fost, de dat bordurile înapoi, aşa cum a fost deodată, vedeţi şi dumneavoastră cum merge drumul, cui trebuie aceste manevre?", e de părere primarul localității.



Oamenii spun că lucrările au fost făcute necalitativ.



"Am zis că nu e suficient trei centimetri de asfalt care este preconizat pentru trotuare. Ei au făcut trei centimetri. Intră omul cu o maşină încărcată cu lemne, că aşa e la noi, la moldoveni, avem nevoie de una de alta, intră şi a doua zi gata, nu mai este asfaltul. "



"E îngust, se întâlnesc aici două maşini şi nu pot trece. Vedeţi, acolo, pe bordură, s-a urcat deja cineva şi sunt cam toate aşa făcute, toate intrările."



Primarul afirmă că proiectul inițial a fost schimbat fără a coordona acest lucru cu autoritățile locale.



"Pe acest sector erau, iniţial, prevăzute trei tuburi. Au rămas două tuburi. Nu ştim dacă ele for face faţă.", a mai spus PETRU CIGOREANU, primarul satului Horeşti.



Primăria Horeşti a trimis mai multe scrisori oficiale Administraţiei de Stat a Drumurilor şi a cerut să se intervină.



"Avem un şir de scrisori, am primit răspuns poate nu chiar la toate întrebările adresate la ultima adunare, dar o bună parte au fost discutate. Locuitorii au calificat răspunsurile drept evazive.", a declarat primarul.



Am încercat obţinem o reacţie de la Administraţia de Stat a Drumurilor. L-am sunat pe directorul interimar al instituţiei, Veaceslav Potop, adjunctul acestuia, Iulian Mornealo, şi pe purtătorul de cuvânt Viorela Dimici, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon.

Coridorul 16 face legătura dintre două drumuri naţionale şi trece prin cinci sate din raionul Ialoveni. Pentru a-l repara, Moldova a împrumutat de la Banca Mondială 80 de milioane de dolari, iar din Fondul Rutier au mai fost alocați 6 milioane de dolari. Lucrările ar trebui să fie gata vara viitoare.