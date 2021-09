Localnicii din Cupcini REVOLTAȚI de construcția depozitului de îngrăşăminte chimice în apropiere de zona de locuit. Ce spun autoritățile

"Eu sunt tânără, am copil mic, să iasă copilul meu afară ce aer el să tragă? Şi aşa atmosfera e poluată şi sunt contra, contra, contra.""Suntem toţi contra, că suntem oameni bătrâni, suntem oameni în etate, dar avem nepoţi, avem strănepoţi, ei or să rămână moştenitori în urma noastră, cum or să trăiască ei?"Autorităţile locale sunt îngrijorate deoarece depozitul va fi în apropierea caselor."Nu putem să le interzicem, dar numai în momentul în care va fi respectată distanța de la marginea orașului până la depozit, dacă îngrășămintele vor fi fără produse chimice.", a spus Ludmila Magu, primar interimar, orașul Cupcini."Da poate să fie şi un incendiu, asta tot se ridică în aer.", e de părere Anatolie Isac, consilier local.De cealaltă parte, specialiştii din raion şi reprezentanţii companiei dau asigurări că proiectul nu va provoca daune mediului înconjurător."Uzina care le produce le dă tot necesar ca să fie inofensive pentru mediu.", a explicat Ruslan Ciobanu, inspector pentru protecția mediului, Edineț."Dumneavoastră aveți avizul negativ. Eu nu îl am, noi sărim peste cap. Eu, de exemplu, nu am văzut. Dumneavoastră ați văzut acest document? Dacă puteţi, trimiteți și mie, eu vreau să îl văd, vă spun serios.", a spus Maxim Moșneagu, reprezentant al companiei.Solicitat de postul nostru de televiziune, preşedintele Mişcării Ecologiste din Chişinău, Vladimir Garaba, afirmă că pentru construcţia unui depozit este nevoie de o autorizaţie de la primărie, de un certificat de urbanism şi de avizele instituţiilor de mediu şi de sănătate."Fără aceste documente, agentul economic nu are dreptul să înceapă a construi un obiectiv, mai ales dacă este vorba de obiective cu impact asupra mediului şi sănătăţii. Distanța de la depozit până la zonele unde sunt locuite este de circa 500 de metri.", a precizat Vladimir Garaba.Depozitul destinat păstrării substanţelor chimice se construieşte pe o suprafaţă de un hectar.