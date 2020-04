Localnicii din Coşerniţa, Criuleni, NU AU APĂ la robinet de ani de zile. Cine se face vinovat

Deşi suntem îndemnaţi să ne spălăm cât mai des pe mâini în această perioadă, pentru mulţi moldoveni recomandarea e imposibil de pus în practică.Satul a fost deconectat de la furnizorul de apă din cauza unei datorii, iala care au acces doar unii locuitori."Nu avem apă la timp. Ne dă câte o oră, apoi o sting. De exemplu azi, aceeași istorie. La 7 ne-a dat, acum e închisă. Eu am trei copii, nu mai vorbesc de oamenii din mahala, dar mahalaua noastră e plină cu copii. El îmi scrie anunț în sat să mă spăl mai des pe mâini, dar cu ce să mă spăl mai des pe mâini?", a spus Oxana Cobzari, locuitoare a satului Coșernița."Suntem în carantină, eu am copii mici. Eu trebuie să-i spăl, dar cum să-i spăl mânuțele dacă nu am apă la robinet? Au fost patru zile când n-am avut apă, sun să întreb de ce nu am și îmi zic: nu ai apă două zile și deja faci panică?", a precizat Olga Calmîș, locuitoare a satului Coșernița."Suntem pe malul Nistrului și nu avem un gât de apă. Aduc cu bacurile, eu, babă de 67 de ani. O viață am muncit și acum târâi cu bacul. Lasă să strângă de la fiecare. Dăm câte 500 de lei, dăm din pensie, dar să ne tragă"."Nu meriți o lingură de apă să o ai acasă. Toate pricinile eu cred că se pot de rezolvat, se rezolvă și în Africa,dar la noi, în veacul 21, nu se rezolvă problema?"."Până nu dăm datoriile la Apă Canal, apă nu o să avem. O să hotărâm întrebarea, dar nu acum, eu nu pot să mă desfac în șapte. Nu avem buget, pe sold, vă arăt și dumneavoastă, avem 50.000 de lei", a declarat Tudor Tipa, primarul satului Coşerniţa.În satul Coșernița din raionul Criuleni locuiesc 1.520 de oameni.