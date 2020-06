LOCALITĂŢI ÎN PRAG DE CARANTINĂ: În satul Săiți din Căușeni, instituit regim special

Relaxarea măsurilor de carantină a dus la creșterea infectărilor cu noul coronavirus. Astfel, unele localități din sudul țării, în care s-a înregistrat un număr mare de cazuri de СOVID-19, au ajuns în prag de carantină. Printre acestea se numără şi satul Săiți din raionul Căușeni și Congazcic din raionul Comrat.În Săiți, unde sunt 1800 de locuitori, în ultimele 2 săptămâni s-au îmbolnăvit 28 de oameni, aşa că, de vineri, în localitate a fost instituit regim special pentru două săptămâni.Potrivit președintelui raionului Căuşeni, toți cei care au intrat în contact cu bolnavii vor fi verificați zilnic de poliție și medici. S-a infectatinclusiv primarul satului, care urmează un tratament la Spitalul de Urgență din Capitală.În Congazcic 9 locuitori au fost confirmaţi cu COVID-19, iar peste 250 de săteni sunt în izolare cu febră și sub supravegherea medicilor. În pofida situației complicate, loclitatea încă nu a fost plasată în carantină."Cred că acesta a fost vârful, iar asemenea situații am avut și în alte localități. Sunt convins că, în curând, virusul va bate în retragere".Pentru a opri răspândirea coronavirusului, primarul îndeamnă sătenii să rămână acasă."Am închis parcul, terenul de sport, iar toți bugetarii muncesc de la distanță. Am scăzut numărul de rute, în toate magazinele sunt dezinfectanți."În ultimele zile, țara noastră s-a clasat pe primul loc în Europa după numărul cazurilor noi de infectare în raport cu cel al populaţiei.