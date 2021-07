Localitatea cu CEA MAI MARE ACOPERIRE VACCINALĂ împotriva COVID-19 din țară. Peste 20% din locuitori, vaccinați

„Dacă la început am vaccinat persoanele care și-au dorit acest lucru și au așteptat cu nerăbdare venirea vaccinurilor în țară, apoi am început să discutăm, să comunicăm cu cei care aveau oarecare dubii... La fiecare întrebare am încercat să răspund cu cât mai multe argumente și date, dar și cu exemple din alte țări. Mesajul principal a fost și este că vaccinurile ne protejează de formele grave ale COVID-ului și de spitalizare și cu toții, de fapt, ne dorim să revenim la viața normală de până la pandemie. Am vaccinat și angajații întreprinderilor situate în satul nostru, dar și pe toți oamenii din satele vecine care au vrut să se vaccineze la noi”, spune Maria Chiriță.