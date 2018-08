Loc frumos: O alee din parcul central din orașul Ungheni s-a transformat în atelier de sculptură

O alee din parcul central din orașul Ungheni s-a transformat în atelier de sculptură. 17 artiști din cinci țări participă la tabăra dedicată Centenarului Marii Uniri.



Malin Malinov este din Bulgaria și a venit pentru prima dată în Moldova. A aflat de tabăra de sculptură de pe internet.



"Îmi place atmosfera de aici, că prietenii mei din alte țări sunt aici. Eu am fost la simpozioane și în alte țări și aici m-am întâlnit cu prieteni cu care am fost în Cipru, China, Iran. Este bine că noi toți ne unim", a spus sculptorul din Bulgaria, Malin Malinov



La eveniment participă și un artist de la București. Nicolae Popa sculptează un pocal pentru împărtășanie, simbol al Unirii.



"Este un an cu totul și cu totul special pentru mine ca om, în primul rând. Am o șansă extraordinară, Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să trăiesc în maturitate aceste momente, respectiv Centenarul. Este o lucrarea simbol. Am sintetizat cât mai mult această idee de Unire", a spus sculptorul din România, Nicolae Popa.



Paraschiva Popa-Donoi este singura femeie din grupul de sculptori. Ea este originară din raionul Telenești, dar e stabilită cu traiul în Irlanda. Sculptorii lucrează în acest an cu travertin, o piatră mai dură. Așa că provocarea este mai mare.



"Băieții care sunt alături de mine mă încurajează și această încurajare îmi ridică imunitatea. Și de asta, chiar ținând un flex foarte greu în mână, mă prinde", a spus sculptorul stabilit în Irlanda, Paraschiva Popa-Donoi.



Tabăra de sculptură este deja la a șaptea ediție. Evenimentul este susținut de Primăria orașului Ungheni, iar o parte din cheltuieli sunt acoperite de un grant oferit de Primăria Cluj-Napoca.



"Bugetul total votat de Consiliul Municipal Ungheni este de 550 de mii de lei. S-au adus 64 de tone de piatră, în așa fel ca sculptorii să-și poată alege piatra, pentru a realiza idee pe care o au", a spus primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros.



"Foarte bine, frumos. Orașul nostru este unul deosebit cu sculpturile acestea frumoase"



"Dacă sincer, fiecare copil are fantezie. Și iată, când eu merg cu copilul sau cu verișorii, fiecare își expun părerea și mie îmi place."



În celalalte șase ediții ale taberei de sculptură au fost create alte 63 de statui, toate în parcul din oraș.