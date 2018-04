Lloyd Webber şi Chita Rivera vor fi premiaţi pentru întreaga carieră în cadrul Tony Awards 2018

, scrie agerpres.ro. ''Sunt complet copleşit ca britanic să fiu celebrat de către comunitatea de pe Broadway la premiile Tony, în special într-un moment în care musicalurile sunt la mare căutare în casa lor spirituală, New York-ul, mai mult decât oricând în ultimele două generaţii'', a spus compozitorul britanic.Lloyd-Webber, în vârstă de 70 de ani, are în palmares şapte premii Tony, şapte premii Olivier, un Glob de Aur, un Oscar şi un premiu Grammy.Este singurul compozitor care a egalat performanţa din 1953 a tandemului Rodgers şi Hammerstein de patru spectacole jucate simultan pe Broadway.În februarie 2017, spectacolele lui ''Sunset Boulevard'', ''School of Rock -The Musical'', ''Cats'' şi ''Phantom Of The Opera'' au fost jucate toate în acelaşi timp.În cadrul ceremoniei de anul acesta, un alt premiu pentru întreaga activitate va fi acordat actriţei Chita Rivera, deţinătoarea a două premii Tony pentru cea mai bună actriţă în rol principal într-un musical şi a opt nominalizări.A devenit cunoscută după rolul Anita din versiunea originală, de pe Broadway, a ''West Side Story'', după care a reluat rolul la Londra.Chita Rivera, în vârstă de 85 de ani, a avut prima apariţie pe Broadway la vârsta de 17 ani în distribuţia originală a spectacolelor ''Guys And Dolls'', ''Can-Can'' şi ''Seventh Heaven''.''Nu aş schimba pe nimic viaţa mea în teatru pentru că teatrul ESTE viaţa'', a afirmat actriţa într-un comunicat, la anunţarea premiului.''Sunt profund onorată să fiu premiată anul acesta cu un premiu special Tony pentru întreaga carieră în lumea teatrului'', a mai spus Rivera.Cea de-a 72-a ediţie a premiilor Tony va avea loc în data de 10 iunie, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Radio City Music Hall din New York şi va fi prezentată de cântăreţii Sara Bareilles şi Josh Groban.