Liverpool nu acceptă plecarea portarului Simon Mignolet

, scrie agerpres.ro Liverpool îl vede pe Mignolet ca rezervă a brazilianului Alisson, venit în această vară. Belgianul a declarat pentru un ziar din ţara sa, Het Laatste Nieuws, că nu poate să se împace cu statutul de rezervă."Mi se pare ciudat că Loris Karius a putut fi împrumutat, în condiţiile în care am avut şi eu nişte oportunităţi. Însă, dintr-un motiv oarecare, pentru mine nu a fost posibil. Ciudat", a spus rezerva lui Thibaut Courtois la naţionala Belgiei.Singura ambiţie a lui Mignolet este să beneficieze de timp de joc: "E mică diferenţă între a fi al doilea sau al treilea portar. Cel mai important e să joc. Plecarea lui Karius nu schimbă nimic pentru mine. Întotdeauna am fost clar: vreau să joc.""Nimeni (de la Liverpool - n. r.) nu mi-a spus nimic după plecarea lui Loris. Aşa că nu ştiu cum va arăta viitorul meu la Liverpool. Vom vedea ce se întâmplă în această săptămână", a adăugat el.Potrivit The Guardian, Mignolet nu a reuşit să se înţeleagă cu Fulham, iar Napoli, care ar fi fost destinaţia sa preferată, nu a îndeplinit cerinţele lui Liverpool.