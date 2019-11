LIVE Protest la Parlament pentru susţinerea Maiei Sandu: Vrem Guvern pentru popor (FOTO)

(UPDATE 10:25) Protestatarii scandează BRAVO pentru Maia Sandu.

(UPDATE 10:13) Maia Sandu: Vreau să vă adresez o singură întrebare de ce vă afalţi aici, cei care sunteţi deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova? Cred că răspunsul la această întrebare va ghida decizia de astăzi şi sper că măcar unii dintre voi să conştientizeze responsabilitatea în faţa cetăţenilor. Oamenii nu s-au aşteptat la miracole în 5 luni. Am adus asistenţă financiară de peste 2 miliarde de lei. În decembrie mai trebuie să primim 600 mil. de lei. Bugetul solidarităţii pentru anul 2020 prevede ajutoare pentru cei nevoiaşi, am crescut aceste plăţi, dar le promitem ca va creşte şi mai mult în 2021. Bugetul solidarităţii include creşterea ajutorului pentru perioada rece a anului şi extiderea programului pentru mai multe familii. Venim cu un program nou pentru pensionarii cu o pensie mai mică de 1.500 de lei pe lună. Propunem o alocație pentru energia electrică, care să acopere parțial cheltuielile pentru consumul de energie electrică. Ne propunem să acoperim un număr de 400 de mii de pensionari. Din păcate, atât de mulți oameni au pensia mai mică de pragul de 1.500 de lei. Propunem să majorăm puțin indemnizația pentru veteranii războiului de pe Nistru, de la 100 la 300 lei pe lună. Venim cu anumite măsuri care să corecteze legea salarizării, pentru că ea a defavorizat anumite categorii de oameni. De exemplu, creștem clasa de salarizare pentru învățători și educatori. Îi aducem la nivelul clasei de salarizare pentru profesori. Mai sunt câteva categorii de bugetari care lucrează în penitenciare, angajați ai Ministerului de Interne, angajați ai Ministerului Apărării care au fost defavorizați când s-au făcut schimbări în legea salarizării. Facem economii unde se poate. Luăm de la tot felul de instituții publice care și-au făcut planuri să cumpere una-alta. Le spunem să mai aștepte cu lucruri care nu-s atât de necesare. Instituțiilor li s-a cerut să revadă bugetul și să economisească acolo unde nu e absolut necesar. Oamenii de afaceri se simt liber. Investitorii străini ne vizitează tot mai des. În 2020 urmează proiecte în toate domeniile de 838 de mil. de euro. Guvernul şi-a pus ca scop să facă regulă. În cinci de luni de zile avem nişte rezultate. În 5 luni am închis nişte robinete la vamă. Am promis să facem ordine şi asta facem. Reforma Justiţiei este piatra de temelie a Guvernului acum. Noi ne dorim justiţie adevărată. E simplu, asta vrea întreaga societate.

(UPDATE 10:12) Protestatarii ascultă discursul premierului în plenul Parlamentului.

(UPDATE 10:06) Oamenii veniţi la Parlament strigă: Dodon trădătorul. Susţinem Maia Sandu.

(UPDATE 10:05) Domnule Dodon, Moldova nu se vinde. Vrem justiţie corectă, a spus un protestatar.

(UPDATE 10:02) Protestarii scandează: Noi suntem cu Maia, vrem Guvern pentru popor. Dodon la puşcărie.

(UPDATE 10:01) Susţinem Guvernul Maia Sandu, scandeajă manifestanţii veniţi la Guvern.

(UPDATE 10:00) Protestatar: Maia Sandu este o persoană integră. O susţinem. Iar Igor Dododn îşi face interesul, alături de gaşca lui şi Rusia. El nu este preşedintele ţării şi a lui Putin.

(UPDATE 09:50) Oamenii au început să se adune în faţa Parlamentului.

(09:30) Astăzi este zi decisivă pentru Guvernul Sandu. În acest context, susţinătorii premierului au anunţat că vor ieşi la protest, în faţa Parlamentului, începând cu ora 10:00.

Potrivit organizatorilor, acţiunea vine să împiedice adoptarea în Parlament a moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Sandu.

Ieri, reprezentanţii PAS şi PPDA au anunţat manifestaţii în sprijinul Guvernului Sandu.

PUBLIKA.MD aminteşte că, astăzi, Parlamentul se reuneşte în şedinţă plenară de la ora 10:00, pentru a dezbate moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului de Miniştri, depusă de fracţiunea Partidului Socialiştilor.